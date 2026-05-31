Si la priorité de Grégory Lorenzi sera de dégraisser l’effectif de l’OM, une arrivée en provenance du RC Lens pourrait surprendre.

Le chantier est immense pour Grégory Lorenzi. Le nouveau directeur sportif de l’OM doit avant tout alléger l’effectif et rééquilibrer les finances du club avant de passer à l’offensive sur le marché des transferts. Mais certaines opportunités pourraient rapidement attirer son attention.

Saint-Maximin intéressé par l’OM cet hiver

Parmi elles figure un nom bien connu des supporters du RC Lens : Allan Saint-Maximin. Auteur de six mois convaincants sous les couleurs du RC Lens, l’ailier français va quitter l’Artois à l’issue de son prêt pour se lancer dans un nouveau défi. Une information confirmée ce samedi par La Voix du Nord.

Si plusieurs destinations sont évoquées pour la suite de sa carrière, notamment du côté de la MLS, une autre piste continue de faire rêver une partie des supporters marseillais. Car l’histoire entre Saint-Maximin et l’OM aurait déjà pu s’écrire il y a un an. À l’époque, l’ancien milieu offensif de l’ASSE figurait parmi les profils étudiés par les dirigeants olympiens. Plus encore, le joueur de 29 ans aurait affiché son intérêt pour une arrivée à Marseille avant qu’un autre scénario ne l’amène finalement vers Lens.

Une première bonne affaire cet été ?

Ce détail n’est pas anodin aujourd’hui. Dans un contexte où l’OM cherche des solutions offensives capables d’apporter vitesse, percussion et créativité, le profil de Saint-Maximin possède plusieurs arguments séduisants. Son expérience du haut niveau, sa connaissance de la Ligue 1 et sa capacité à faire basculer un match sur une action individuelle restent des qualités rares sur le marché. Autre élément qui pourrait intéresser les décideurs marseillais : sa situation contractuelle.

Saint-Maximin se retrouve désormais libre et représenterait donc une opportunité financièrement attractive pour un club qui doit surveiller ses dépenses tout en renforçant son effectif. Pour l’instant, aucune négociation n’a été signalée entre les différentes parties. Le dossier reste au stade de la spéculation et aucune approche concrète n’a été révélée. Mais depuis l’annonce de son départ du RC Lens, les discussions se multiplient déjà parmi les supporters marseillais, nombreux à imaginer ce que pourrait apporter un joueur du profil de Saint-Maximin au Vélodrome…