Le toujours juste mais incisif Patrick Guillou s’est penché sur la non montée de l’ASSE en Ligue 2.

La saison de l’ASSE continue de susciter des réactions fortes, même après le coup de sifflet final. Cette fois, c’est Patrick Guillou qui a pris la parole dans Le Progrès avec un ton particulièrement incisif. L’ancien défenseur de l’ASSE n’a pas hésité à cibler la direction et notamment la gestion d’Ivan Gazidis, président du projet Kilmer Sports à la tête du club.

« Datastrophe »

Dans une chronique au style très tranchant, Guillou évoque une « Datastrophe » pour qualifier les choix opérés en interne et la stratégie globale mise en place : « L’humilité est une vertu formidable. Surtout quand elle vient après la “Datastrophe”. Ivan Gazidis propose un discours pour expliquer l’inexplicable. Il récite son laïus, digne d’un communiqué d’assurance après sinistre. »

L’ancien joueur de l’ASSE poursuit sur le même ton, critiquant la communication du dirigeant stéphanois et sa manière de présenter les résultats du projet : « Dans les savants calculs des deux triumvirats, l’ASSE se serait maintenue et serait remontée en Ligue 1 en étant championne. » Guillou pointe également un décalage entre les ambitions affichées et la réalité sportive vécue par le club cette saison. Pour lui, la communication de la direction ne reflète pas les difficultés rencontrées sur le terrain, ni les résultats obtenus.

Gazidis en prend pour son grade

« Ivan le pénible nous ressort son odyssée du lisse, avec un brin de lucidité », ajoute-t-il encore dans une formule particulièrement cinglante. Ces déclarations interviennent dans un climat déjà tendu autour de la gouvernance du club, après une saison marquée par des performances irrégulières et une incapacité à atteindre les objectifs de remontée immédiate.

Au-delà des résultats sportifs, c’est donc toute la stratégie de Kilmer Sports qui se retrouve questionnée, notamment sur la cohérence du projet et la capacité à redonner rapidement à l’ASSE une place en Ligue 1. Dans ce contexte, les critiques de Guillou viennent s’ajouter à une pression déjà importante autour de la direction stéphanoise, attendue au tournant pour relancer un club historique du football français.