A l’issue d’une saison catastrophique, l’ASSE va rester en Ligue 2? L’occasion de se pencher sur les couacs qui ont emporté les Verts.

La saison de l’ASSE s’est achevée sur une nouvelle désillusion face à l’OGC Nice en barrage retour (4-1), confirmant le maintien du club en Ligue 2. Un scénario amer pour une équipe qui visait clairement la montée et qui se retrouve désormais à devoir tout reconstruire. Dans un club habitué à jouer les premiers rôles, cette nouvelle saison manquée pose une question simple : comment l’ASSE en est-elle arrivée là ?

Des ambitions affichées, mais jamais concrétisées

Depuis deux ans, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures affichaient une confiance forte dans leur capacité à remonter en Ligue 1. Une conviction déjà présente lors de la relégation initiale, puis renouvelée cette saison avec l’idée de dominer la Ligue 2. Mais sur le terrain, la réalité a été tout autre. Les Verts n’ont jamais réellement imposé une dynamique constante, alternant bonnes périodes et passages à vide, sans jamais réussir à sécuriser une montée directe.

Des choix de gestion remis en cause

Plusieurs décisions structurelles sont aujourd’hui pointées du doigt. Les changements d’entraîneurs en cours de saison, notamment avec les passages de Dall’Oglio puis Horneland, ont fragilisé la stabilité du projet sportif. Ces ajustements successifs, loin de relancer durablement l’équipe, ont parfois accentué les doutes autour de la direction sportive et de la cohérence globale du projet. Et que dire de la gestion des dirigeants à distance ?

Des erreurs de recrutement et un effectif inégal

Le mercato est également au centre des critiques. Malgré des investissements conséquents, l’effectif de l’ASSE n’a pas trouvé l’équilibre espéré. L’irrégularité de certains cadres et les difficultés offensives ont pesé lourd dans la balance. Le trio Stassin, Cardona et Davitashvili, très attendu, n’a pas suffisamment pesé dans les moments décisifs, notamment dans la finition et la constance offensive. Un manque d’efficacité qui symbolise une saison globalement frustrante.

Un décalage entre les attentes et la réalité

L’ASSE reste pourtant un club à forte attractivité, avec une ferveur populaire toujours parmi les plus importantes de France. Le club figure encore dans le top 6 des affluences à domicile, preuve d’un soutien massif malgré les résultats sportifs décevants. Ce contraste entre l’engouement populaire et les performances sur le terrain rend la situation encore plus difficile à accepter pour une partie des supporters. Avant même la rencontre face à Nice, un dirigeant stéphanois confiait : « Les supporters des Verts méritent la Ligue 1. » Une déclaration qui illustre le décalage entre la reconnaissance du poids du club et la réalité sportive actuelle.

Une reconstruction indispensable

Avec une reprise prévue le 8 août, le temps presse désormais pour l’ASSE. Le club doit rapidement clarifier sa stratégie, stabiliser son encadrement et surtout reconstruire un effectif capable de répondre aux exigences de la Ligue 2. Sans changements profonds, le risque est de revivre une saison similaire, dans un championnat pourtant réputé très compétitif. Une chose est sûre : le chantier est immense dans le Forez, et la reconstruction ne pourra pas attendre.