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FRANCE

PSG, OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, OL, LOSC : l’IA prédit les 10 prochains vainqueurs de la Coupe de France

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 21:30
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L’IA a prédit les 10 prochains vainqueurs de la Coupe de France jusqu’en 2036, entre domination du PSG, percées de Lens et retours attendus de l’OM et de l’OL.

Une semaine après la finale de la Coupe de France remportée par le RC Lens, on a demandé à l’IA de prédire les 10 prochains vainqueurs de la compétition. Et d’après sa réponse, le PSG resterait l’ogre du football français, tandis que des clubs comme le RC Lens, l’Olympique Lyonnais, le LOSC Lille, l’AS Monaco et l’OM viendraient régulièrement briser sa domination.

Selon cette projection, le PSG remporterait la compétition à plusieurs reprises :

  • 2026-27
  • 2028-29
  • 2030-31
  • 2032-33
  • 2034-35

Lens, Lyon, Lille et Monaco : les challengers structurés

L’IA imagine également plusieurs sacres pour des clubs bien installés en L1, dont Lens une nouvelle fois dans deux ans seulement :

  • RC Lens (2027-28)
  • Olympique Lyonnais (2029-30)
  • LOSC Lille (2031-32)
  • AS Monaco (2033-34)

Marseille, la grande attente du Classique

Dans cette projection, l’OM ne remporterait qu’une seule Coupe de France sur la période :

  • 2035-36

Un sacre tardif mais symbolique, alors que Marseille n’a plus gagné le moindre trophée depuis le 14 avril 2012 avec la Coupe de la Ligue.

En revanche, pas de sacre pour le FC Nantes ni l’ASSE, deux places fortes du football français avec un palmarès très important.

Entre stabilité parisienne et cycles de renaissance à Marseille, Lyon ou Monaco, le football français pourrait bien rester imprévisible… même sur dix ans.

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