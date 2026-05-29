ASSE : Horneland tient peut-être son prochain banc !

Après Aberdeen et Rosenborg, c’est au tour de Malmö de s’intéresser à Eirik Horneland. L’ancien entraîneur de l’ASSE figure parmi les candidats envisagés pour prendre les rênes du club suédois.

Limogé de son poste d’entraîneur de l’AS Saint-Étienne en janvier dernier après un peu plus d’un an sur le banc stéphanois, Eirik Horneland n’a toujours pas retrouvé de club. Mais le technicien norvégien pourrait bientôt rebondir.

Vers un rebond d’Horneland en Suède ?

Selon les informations de l’Expressen, le Malmö FF aurait coché le nom de l’ancien coach des Verts pour succéder à Miguel Ángel Ramírez, récemment remercié. Eirik Horneland figurerait même en bonne position sur la short-list du club suédois.

Après neuf journées de championnat, Malmö, club le plus titré de Suède avec 24 sacres nationaux et 16 Coupes de Suède, occupe une inquiétante 12e place. Le pensionnaire de l’Eleda Stadion ne compte que trois points d’avance sur la zone de relégation.