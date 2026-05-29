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FRANCE

OGC Nice – ASSE : le groupe de Puel, le verdict est tombé pour Ali Abdi !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 11:29
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Claude Puel (OGC Nice)

Voici le groupe convoqué par le coach de l’OGC Nice, Claude Puel, pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1 face à l’ASSE.

L’OGC Nice reçoit ce vendredi (20h45) l’AS Saint-Étienne en barrage retour d’accession à la Ligue 1. Tout reste à jouer après un match aller très fermé, conclu sur un score nul et vierge à Geoffroy-Guichard (0-0). À quelques heures de cette rencontre décisive, Claude Puel a dévoilé son groupe pour affronter les Verts.

Abdi absent du groupe niçois

Parti ce jeudi rejoindre la sélection tunisienne afin de préparer la Coupe du monde 2026 sans l’accord de l’OGC Nice, Ali Abdi ne figure pas dans le groupe azuréen tout comme Mohamed Abdelmonem, déjà parti avec la sélection égyptienne.

Victime d’un choc à la tête lors du barrage aller, Hicham Boudaoui est, lui aussi, absent pour cette seconde manche entre les Aiglons et les Stéphanois. Enfin, Moïse Bombito et Everton, tous blessés, ne participeront pas à cette rencontre capitale pour l’avenir du Gym.

Le groupe de l’OGC Nice :

ASSEOGC Nice

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