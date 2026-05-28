OGC Nice – ASSE : la polémique des internationaux prend de l’ampleur, un Niçois fait des siennes

Ali Abdi aurait rejoint la sélection tunisienne sans l’accord de l’OGC Nice et ne devrait donc pas jouer le barrage retour contre l’ASSE.

Le casse-tête des internationaux continue de perturber la préparation du barrage retour d’accession à la Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne. Si le club forézien peut compter sur l’ensemble de ses internationaux concernés par la Coupe du monde 2026, à savoir Ben Old et Augustine Boakye, la situation est bien plus compliquée du côté niçois.

Ali Abdi a rejoint la sélection tunisienne

Alors que Mohamed Abdelmonem a déjà rejoint la sélection égyptienne et qu’Hicham Boudaoui, victime d’un choc à la tête lors du barrage aller (0-0), est forfait pour le retour et va pouvoir rallier la sélection algérienne, un autre joueur du Gym fait parler de lui.

Convoqué par la Tunisie pour préparer le Mondial, Ali Abdi aurait rejoint les Aigles de Carthage sans l’accord de l’OGC Nice, selon les informations de RMC Sport. Le latéral gauche tunisien ne devrait donc pas disputer le barrage retour face à l’ASSE et pourrait même être sanctionné par le club azuréen.