Pierre Ménès a livré une analyse musclée du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice (0-0).

Pierre Ménès n’a absolument pas digéré le spectacle proposé à Geoffroy-Guichard. Le barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, conclu sur un triste 0-0 mardi soir, a provoqué de nombreuses critiques après une rencontre extrêmement pauvre offensivement. Mais de son côté, l’ancien consultant du Canal Football Club n’a pas pris de gants au moment de commenter la prestation des deux équipes.

Sur son compte X, Pierre Ménès a même parlé d’un véritable « scandale ». « Match scandaleux entre deux équipes qui ont sûrement envie d’être en L1 la saison prochaine mais qui n’ont aucune envie de jouer au foot pour y parvenir », a-t-il lâché, très remonté après cette première manche particulièrement fermée. Une sortie qui résume parfaitement le sentiment général autour de cette rencontre où l’intensité, les occasions et le spectacle ont quasiment disparu pendant 90 minutes.

Stassin ciblé par Pierre Ménès

Mais Pierre Ménès ne s’est pas arrêté là. Dans sa vidéo publiée sur YouTube après la rencontre, le journaliste a également ciblé un joueur en particulier : Lucas Stassin. L’attaquant stéphanois, attendu comme l’un des hommes capables de faire basculer ce barrage, a traversé la rencontre sans réellement peser sur la défense niçoise. Une performance qui a inspiré une critique particulièrement sèche de Ménès.

« Il n’y a pas eu de décalage, ni d’occasions ni de dribbles, rien. L’ASSE a un avant-centre qui réinvente le poste, Lucas Stassin. Il n’est jamais dans l’axe. Il se balade, il prend l’air mais bon il ne sert à rien », a-t-il ironisé. Des mots très durs pour le jeune attaquant, qui symbolise selon lui les énormes difficultés offensives des Verts lors de cette première manche.

Tout reste ouvert avant le retour

Malgré ce spectacle décevant, rien n’est encore joué avant le barrage retour prévu vendredi soir à l’Allianz Riviera. Avec ce score vierge, l’ASSE comme Nice conservent intactes leurs chances de décrocher leur place en Ligue 1. Mais une chose semble déjà certaine : les deux équipes devront montrer un visage radicalement différent pour éviter une nouvelle avalanche de critiques. Car mardi soir, Geoffroy-Guichard a surtout offert un match que beaucoup veulent déjà oublier.