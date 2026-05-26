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FRANCE

ASSE – OGC Nice : les compos de Montanier et Puel sont connues !

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 20:00
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Voici les compos officielles du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice.

Ce mardi soir, quelques jours après sa finale de Coupe de France perdue face au RC Lens, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse de l’ASSE pour le barrage aller de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Philippe Montanier et Claude Puel. Coup d’envoi à 20h45 dans le Chaudron.

Les compos officielles

ASSE : Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Appiah – Gadegbeku, Kanté, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

OGC Nice : Diouf – Clauss, Mendy, Bah, Oppong, Bard – Sanson, Boudaoui – Gouveia, Cho, Diop.

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