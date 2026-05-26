À quelques heures du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, Philippe Montanier enregistre déjà un forfait pour le retour !

L’ASSE n’avait certainement pas besoin de ça avant son barrage retour face à l’OGC Nice. Alors que les Verts disputent une double confrontation capitale pour leur avenir, Philippe Montanier doit déjà composer avec une très mauvaise nouvelle concernant l’un de ses jeunes talents offensifs.

Rechute pour N’Guessan

Selon Tribune Stéphanoise, Djylian N’Guessan a rechuté. Le jeune attaquant stéphanois de 17 ans, tout juste revenu à la compétition contre Amiens puis Rodez, souffrirait à nouveau des ischio-jambiers. Déjà surveillé physiquement ces dernières semaines, N’Guessan serait d’ores et déjà forfait pour le match retour à l’Allianz Riviera face à Nice ce vendredi (20h45). Une absence importante pour les Verts, qui comptaient sur sa fraîcheur et sa capacité à dynamiter les fins de rencontre. En interne, la prudence domine désormais autour du joueur.

Boakye incertain pour le retour

Un suivi médical spécifique pourrait même être mis en place afin d’éviter toute aggravation pour l’attaquant, considéré comme l’un des grands espoirs du club. Cette nouvelle blessure intervient au pire moment pour l’ASSE, alors que l’intensité physique et émotionnelle des barrages exige une profondeur de banc maximale. Pour Philippe Montanier, cela réduit encore un peu plus les solutions offensives disponibles avant le déplacement décisif sur la Côte d’Azur. Cette nouvelle arrive dans un contexte où la participation d’Augustine Boakye est aussi en doute. Il faudra négocier avec les le Ghana, qui l’a convoqué pour le stage de préparation à la Coupe du Monde au sein d’une liste comprenant 28 joueurs.