Multi-milliardaire, Larry Tanenbaum aurait largement les moyens de ses ambitions à l’ASSE, surtout en cas de remontée en Ligue 1 après les barrages contre l’OGC Nice.

Le projet de l’ASSE continue de susciter de grandes ambitions en coulisses. À l’heure où le club joue un barrage crucial face à l’OGC Nice, les perspectives à long terme autour du projet Kilmer Sports prennent une dimension encore plus large. Invité par Eurosport, Bernard Caïazzo s’est exprimé sur l’avenir du club et sur la solidité du projet porté par l’actionnaire actuel. Un discours volontairement ambitieux, dans lequel il insiste sur la capacité de Saint-Étienne à redevenir un club régulier du haut de tableau en France.

L’ASSE promise au Top 5 la saison prochaine ?

Selon lui, la dynamique engagée est claire : l’ASSE est destinée à retrouver une place durable parmi les meilleures équipes de Ligue 1 dans les années à venir. Mais le dirigeant va plus loin en évoquant également la puissance financière du projet actuel et celle des profils susceptibles d’accompagner cette transformation. Il cite notamment Larry Tanenbaum, milliardaire canadien récemment en pleine restructuration de ses investissements dans le sport. Un profil capable, selon lui, de soutenir des ambitions très élevées pour un club comme l’ASSE.

« Kilmer réussira dans le temps. L’ASSE deviendra un club européen régulier dans les prochaines années, elle va vite être un top 5 français chaque saison. Kilmer est condamné à réussir. Ils réussiront, quoi qu’il arrive, a-t-il affirmé. Être milliardaire, c’est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut de la conviction et de la compétence. Mettez Olivier Létang avec un milliardaire et vous verrez. Larry réussira, tôt ou tard. Il vaut mieux être en L2 avec lui que 5e de L1 avec Caïazzo et Romeyer. »

Tanenbaum a encore fait gonfler sa fortune personnelle

Avec une fortune estimée à plusieurs milliards, et des liquidités importantes issues de cessions récentes, Tanenbaum disposerait des moyens nécessaires pour accompagner un projet de grande envergure. De quoi imaginer, à terme, une ASSE capable de s’installer durablement dans le haut du classement de Ligue 1 ? Dans ce contexte, Caïazzo estime que la clé du succès ne repose pas uniquement sur l’argent, mais aussi sur la compétence et la vision sportive. L’équilibre entre investisseurs solides et direction sportive performante reste selon lui indispensable pour franchir un cap. Le dirigeant prend également l’exemple de structures capables de bâtir des projets cohérents sur la durée, en soulignant que la réussite passe avant tout par une stratégie claire et une stabilité organisationnelle.

« Larry Tanenbaum vient de vendre pour 2,5 milliards d’euros ses actifs dans le domaine du sport au Canada. Il a une grosse fortune en cash. Parce que c’est important, la fortune en cash et pas seulement en actions d’entreprise. Avec l’immobilier, il doit peser près de 5 milliards donc il a largement les moyens de pouvoir faire de Saint-Étienne un club européen régulier, poursuit-il. » Enfin, il évoque un changement majeur par rapport au passé : la capacité de l’actionnaire actuel à conserver ses meilleurs éléments, à l’image de Lucas Stassin, déjà ciblé mais finalement retenu par le club. Un signal fort qui illustre la nouvelle ambition stéphanoise : ne plus subir le marché, mais commencer à le contrôler. L’ASSE se projette donc dans un avenir plus structuré, avec une volonté claire de redevenir un acteur régulier du haut niveau en France.