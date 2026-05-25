Plusieurs légendes de l’ASSE seront présentes à Geoffroy-Guichard ce dimanche 31 ami dans un match caritatif.

L’ASSE va retrouver son mythique Geoffroy-Guichard dans une ambiance très particulière le dimanche 31 mai, à l’occasion d’un événement caritatif d’ampleur. Intitulé « Le Match des Héros », ce rendez-vous réunira anciennes gloires du club et personnalités du sport et du divertissement, dans une rencontre organisée au profit de la recherche contre la maladie de Charcot.

Un événement symbolique, pensé comme un hommage à Georges Bereta, ancienne figure emblématique des Verts disparue en 2023 après avoir combattu la maladie. Le coup d’envoi fictif sera donné par Louis, son petit-fils, entouré d’anciens partenaires du club. Une manière de relier plusieurs générations stéphanoises dans un même élan de mémoire et de solidarité.

Sur le terrain, la nostalgie sera totale. L’équipe des anciens Verts réunira plusieurs noms marquants de l’histoire récente du club. On retrouvera notamment Stéphane Ruffier, Rémy Cabella, Loïc Perrin, Jessy Moulin, ou encore Romain Hamouma et Brandão, buteur mémorable de la finale de Coupe de la Ligue 2013. D’autres figures historiques viendront compléter cette sélection, avec notamment Pascal Feindouno, Max-Alain Gradel, Jérémy Janot, Dominique Rocheteau et Laurent Paganelli, sans oublier plusieurs anciennes joueuses emblématiques du club.

Hazard, Pastore, Pirès seront là aussi

En face, la « Team des Héros » promet du spectacle avec un casting mêlant anciens internationaux et personnalités. On retrouvera notamment Eden Hazard, Javier Pastore, Robert Pirès, Mamadou Niang ou encore Jérémy Ménez et Guillaume Hoarau.

Au-delà du terrain, l’événement se veut festif et solidaire. Animations, DJ sets et hommages rythmeront la soirée, avec notamment une performance musicale de Jacques Monty, interprète historique de l’hymne des Verts. Une campagne de dons est également mise en place pour soutenir la recherche, notamment via SMS, afin de prolonger l’élan de solidarité autour de ce rendez-vous. Dans le Chaudron, l’émotion devrait donc largement dépasser le cadre du simple match, pour laisser place à une soirée de mémoire, de fête et de transmission autour du club stéphanois.