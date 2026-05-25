Figure de l’OM, le néo-retraité Dimitri Payet (39 ans) pourrait voir son héritage perdurer à Marseille la saison prochaine.

Le nom de Dimitri Payet continue de faire vibrer l’OM. Véritable légende moderne de l’OL, l’ancien meneur de jeu olympien a marqué toute une génération de supporters grâce à son talent, sa créativité et ses gestes devenus cultes au Vélodrome. Et alors que le Réunionnais a officiellement pris sa retraite en mars dernier, un nouveau feuilleton inattendu commence déjà à émerger autour du clan Payet.

Le fils de Payet intègre l’OM

Selon les informations relayées par le compte X @InformaTreize, son fils Pharrell Payet serait actuellement à l’essai du côté de l’OM. Âgé de seulement 10 ans, le jeune joueur évoluerait aujourd’hui à l’ASPTT Marseille et pourrait donc déjà marcher dans les traces de son célèbre père. Une information qui commence forcément à faire énormément réagir chez les supporters marseillais, encore très attachés à Dimitri Payet malgré son départ du club en 2023. Car à Marseille, le numéro 10 reste profondément à part. Entre ses deux passages sous le maillot olympien, Payet aura disputé plus de dix saisons avec l’OM et laissé derrière lui des souvenirs immenses, des buts spectaculaires et une connexion rare avec le public du Vélodrome.

Un essai qui met les supporters en émoi

Pour beaucoup de supporters, il reste encore aujourd’hui l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire récente du club. Voir désormais son fils intégrer potentiellement l’environnement marseillais nourrit forcément beaucoup de fantasmes autour d’une future succession symbolique. Évidemment, à seulement 10 ans, rien ne permet encore d’imaginer quel parcours connaîtra Pharrell Payet. Mais dans un club où l’histoire, l’émotion et la transmission occupent une place énorme, cette simple mise à l’essai suffit déjà à enflammer les discussions. Du côté des supporters de l’OM, l’idée de voir un nouveau « Payet » porter un jour les couleurs marseillaises possède forcément une saveur très particulière.