Si Frank McCourt cherche bien un investisseur à l’OM, la vente du club n’est pas à l’ordre du jour.

Le dossier de la vente de l’OM continue d’alimenter les discussions en coulisses. Selon La Provence, la position de Frank McCourt serait désormais plus claire : il ne s’agit pas d’une vente du club, mais bien de la recherche d’un investisseur minoritaire pour accompagner le projet olympien.

Saadé à la fois juge et partie ?

En interne, le message est catégorique. L’entourage de McCourt insiste sur le fait que l’OM n’est pas à vendre, malgré les rumeurs persistantes autour d’une possible reprise ou d’une ouverture du capital. Dans ce contexte, le nom de Rodolphe Saadé revient avec insistance. Le patron du groupe CMA CGM, propriétaire de La Provence, est régulièrement associé à une potentielle entrée au capital du club. Mais cette proximité soulève aussi des questions évidentes sur la neutralité éditoriale autour de l’OM, dans un paysage médiatique déjà très sensible à Marseille.

Pour l’heure, aucun accord n’est avancé. Les discussions évoquées en coulisses ne seraient qu’au stade exploratoire, sans garantie de véritable avancée à court terme. La valorisation du club reste un autre point de blocage majeur. Estimé autour de 1,2 milliard de dollars par sa direction, l’OM est jugé trop cher par de nombreux investisseurs potentiels. Un montant qui complique fortement l’arrivée d’un actionnaire, même minoritaire.

McCourt valorise toujours l’OM à 1,2 milliard !

Autre frein structurel : le fait que le club ne soit pas propriétaire de son stade. Un élément qui refroidit de nombreux acteurs économiques, peu enclins à investir massivement sans contrôle total des infrastructures. En parallèle, les ambitions de McCourt restent inchangées : trouver un équilibre financier durable tout en permettant à l’OM de redevenir compétitif sur la scène nationale.

Certains proches du dossier évoquent même deux objectifs majeurs pour l’Américain : décrocher un titre et récupérer une partie des sommes investies depuis son arrivée à Marseille. Pour l’instant, la situation reste donc figée. L’OM cherche des soutiens, mais la vente du club n’est clairement pas à l’ordre du jour.