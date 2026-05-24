Un temps cité à l’OM, Mathieu Bodmer a encore mis un stop au club phocéen. Grégory Lorenzi, lui, se rapproche de Marseille.

Le feuilleton autour du futur directeur sportif de l’OM continue d’animer les coulisses. Et ces dernières heures, deux dossiers ont pris une tournure totalement différente. D’un côté, Mathieu Bodmer a encore refroidi les rumeurs l’envoyant à Marseille. Présent sur Winamax TV, l’actuel dirigeant du Le Havre AC n’a laissé aucune place au doute concernant une éventuelle arrivée à l’OM :

« L’intérêt de l’OM ? Ça me flatte pas et ça m’a fatigué pendant 24 heures de devoir répondre aux gens qui pensaient que c’était faisable. Je suis d’une autre couleur. Il y a deux clubs où je ne peux pas aller : Marseille et le FC Rouen », a lâché Bodmer avec franchise. Un énorme stop envoyé au club marseillais, alors que son profil avait récemment circulé pour intégrer le futur projet olympien.

Lorenzi se rapproche sérieusement de l’OM

Pendant ce temps, le dossier Grégory Lorenzi avance clairement en faveur de Marseille. Selon Gianluca Di Marzio, Geoffrey Moncada aurait déjà pris contact avec l’OGC Nice afin d’échanger autour de la situation du dirigeant brestois. Des discussions plus poussées seraient même attendues dans les prochains jours entre les différentes parties. Du côté du Gym, cette situation commence sérieusement à inquiéter. Le club azuréen envisageait justement de nommer Lorenzi comme futur directeur sportif après avoir compris que celui-ci pourrait quitter le Stade Brestois 29.

Mais l’irruption de l’OM dans ce dossier pourrait totalement rebattre les cartes. Marseille semble désormais vouloir accélérer pour attirer l’un des dirigeants les plus appréciés du football français après le superbe travail réalisé à Brest ces dernières saisons. Reste désormais à savoir si l’OM parviendra à convaincre Lorenzi… et surtout à doubler Nice dans ce dossier devenu particulièrement chaud.