OM Mercato : Spertsyan donne une première réponse à Lorenzi

Eduard Spertsyan s’est exprimé au sujet d’un possible intérêt de l’Olympique de Marseille à son égard.

Ciblé par le RC Lens dans le passé, le milieu offensif arménien de Krasnodar, Eduard Spertsyan, serait désormais suivi de près par l’OM, d’après le compte X Arménie Football. « L’Olympique de Marseille serait intéressé par Eduard Spertsyan. Le club prépare un grand remaniement et travaille activement sur plusieurs pistes pour le mercato estival afin de reconstruire un effectif solide. Et Spertsyan serait dans la short list du club », a assuré le spécialiste du football arménien.

Spertsyan répond à l’intérêt de l’OM

Le joueur a réagi à cette rumeur d’une arrivée à Marseille. « Je n’ai jamais entendu parler d’une telle possibilité, mais je sais qu’il y a une forte diaspora arménienne à Marseille », a confié Eduard Spertsyan dans des propos rapportés par le compte X Arménie Football.

Dans ce dossier, le média a précisé que l’international arménien figurerait plus précisément sur la short-list du futur directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi.