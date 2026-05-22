Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard creuse un dossier stratégique à 4,5 millions d’euros.

Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, ne perd pas de temps. Alors que le club se projette déjà sur le mercato estival, une première opération importante est en train d’être finalisée en coulisses. Et elle ne concerne pas un joueur, mais un accord stratégique estimé à environ 4,5 millions d’euros.

Richard a rattrapé le coup en Côte d’Ivoire

Selon RMC Sport, le dirigeant marseillais s’est récemment déplacé en Côte d’Ivoire afin de rencontrer les partenaires locaux du club et de sécuriser un partenariat jugé sensible. L’objectif est clair : préserver un accord commercial que l’OM risquait de perdre.

Toujours selon la même source, ce contrat aurait été fragilisé par certains engagements non respectés, notamment autour de l’organisation d’un match amical sur place, élément central dans la relation entre le club et ses partenaires.

Un dossier stratégique pour l’OM

Face à cette situation, Stéphane Richard aurait choisi l’action directe en se rendant sur place pour apaiser les tensions et rétablir la confiance. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté plus large de stabilisation économique du club, à l’heure où l’OM prépare un mercato crucial et une réorganisation en profondeur de son projet sportif.

Ce dossier à 4,5 millions d’euros peut sembler secondaire à l’échelle du football européen, mais il représente un enjeu important pour les finances phocéennes, dans un contexte où chaque source de revenus compte. En interne, cette intervention est également perçue comme un premier signal fort envoyé par la nouvelle direction : renforcer les liens internationaux du club et sécuriser les partenariats existants avant de lancer les grandes manœuvres du mercato. À Marseille, les chantiers s’ouvrent donc déjà bien au-delà du terrain.