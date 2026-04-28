Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si l’avenir de Medhi Benatia est déjà scellé à l’OM, le directeur sportif marocain serait prêt à frapper un dernier grand coup au mercato.

L’OM pourrait frapper un nouveau coup sur le marché estival. Alors que Medhi Benatia continue de préparer un mercato ambitieux malgré une situation toujours instable en interne, un ancien dossier de Roberto De Zerbi refait surface avec insistance. Et cette fois, Frank McCourt serait prêt à sortir le chéquier.

Une offre importante pour Jorge Carrascal

Selon As, l’OM aurait déjà une idée très précise pour renforcer son secteur offensif. Le club phocéen serait prêt à proposer une offre conséquente pour Jorge Carrascal. Montant évoqué : 20 millions d’euros + 5 millions de bonus.

Un investissement important pour un joueur évoluant actuellement à Flamengo, et qui pourrait devenir l’un des gros coups du mercato marseillais même si l’information est à prendre avec des pincettes au vu de la situation financière du club phocéen. À 27 ans, l’ailier droit possède un profil technique, capable de créer des différences balle au pied et d’évoluer dans plusieurs zones offensives.

Un joueur déjà validé par De Zerbi

Ce dossier a une particularité forte : Jorge Carrascal n’est pas un nom sorti de nulle part. Selon plusieurs échos, le joueur était déjà dans les petits papiers de Roberto De Zerbi lors de son passage sur le banc de l’OM.

Le technicien italien apprécie particulièrement les profils créatifs capables de casser les lignes et d’apporter de la vitesse dans les phases offensives. Même si De Zerbi n’est plus officiellement aux commandes, son influence dans certains choix de recrutement pourrait encore peser en coulisses.

Benatia veut laisser une trace forte à Marseille

De son côté, Medhi Benatia continue de travailler sur la construction de l’effectif marseillais malgré une situation de plus en plus floue concernant son avenir. Le dirigeant olympien souhaite visiblement laisser une base solide avant un possible changement de gouvernance ou de direction sportive.

Relancer un dossier validé par un ancien projet comme celui de De Zerbi pourrait aussi être une manière de sécuriser un profil déjà identifié et compatible avec l’identité de jeu souhaitée à Marseille.

Un profil offensif qui collerait aux besoins de l’OM

L’OM cherche clairement à renforcer son animation offensive. Carrascal, par sa capacité à éliminer, sa créativité et sa polyvalence sur le front de l’attaque, correspond à un profil capable d’apporter de la spontanéité à une équipe parfois trop irrégulière dans le dernier tiers du terrain.

Reste désormais à savoir si Flamengo acceptera de céder son joueur et si Marseille est vraiment sur cette piste qui semble un tantinet onéreuse, surtout sans Ligue des Champions.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)