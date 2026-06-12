OM : Nayef Aguerd fait ses adieux, un club du Golfe déjà à l’affût

Coup dur pour Nayef Aguerd. Alors qu’il espérait pouvoir défendre les couleurs de sa sélection lors de la Coupe du monde, le défenseur de l’OM a finalement dû renoncer à la compétition. Dans un long message publié sur Instagram, l’international marocain a officialisé son forfait, tout en assurant que sa blessure était désormais derrière lui.

Une prise de parole forte, empreinte de lucidité et de déception, qui intervient dans un contexte particulier. Car si l’OM ne considère pas Aguerd comme un joueur à vendre en priorité, le club phocéen sait qu’il devra rester attentif aux offres cet été. Et selon La Provence, une écurie du Golfe aurait déjà manifesté un intérêt pour le défenseur marseillais.

Aguerd renonce à la Coupe du monde

Nayef Aguerd a mis fin au suspense. Malgré tous les efforts effectués ces dernières semaines pour retrouver son meilleur niveau, le défenseur central ne disputera pas la Coupe du monde. Dans son message publié sur Instagram, le joueur a tenu à rassurer sur son état physique, tout en expliquant les raisons de son forfait.

« Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s’agit pas d’une chute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi », a-t-il écrit.

Mais Aguerd ne se sentait pas encore en mesure d’aider pleinement son équipe dès le début de la compétition. Une décision prise avec le staff, dans l’intérêt collectif, malgré l’immense frustration personnelle.

Une décision prise avec lucidité

Dans son message, Nayef Aguerd insiste sur un point : il ne s’agit pas d’un nouveau problème physique, mais d’un manque de garanties sur son niveau de performance actuel. Le défenseur de l’OM ne voulait pas se présenter à la Coupe du monde sans être à 100%.

« Nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes », a-t-il poursuivi.

Une prise de position responsable de la part du joueur, qui aurait pu tenter de forcer son retour. Au lieu de cela, Aguerd a choisi la lucidité, quitte à vivre une immense déception.

Une saison éprouvante pour le défenseur de l’OM

Le message de Nayef Aguerd laisse aussi transparaître l’usure d’une saison particulièrement difficile. Le défenseur central reconnaît avoir beaucoup donné, physiquement comme mentalement, pour revenir à temps.

« Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement. J’ai tenté, tant bien que mal, de tout donner pour revenir à temps et retrouver mon meilleur niveau », a-t-il confié.

Ce forfait marque donc une vraie coupure pour Aguerd, qui va désormais devoir se concentrer sur la suite. Et cette suite pourrait forcément interroger l’OM, alors que le mercato s’annonce agité sur la Canebière.

📲 Le message de Nayef Aguerd sur Instagram :



"Je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos messages de soutien reçus ce matin. Ils m'ont profondément touché.



Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s'agit pas d'une chute. Au contraire, je me… pic.twitter.com/miTTd1cMyy — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 12, 2026

L’OM ne veut pas forcément le vendre

Selon La Provence, Nayef Aguerd ne fait pas partie des joueurs que l’OM souhaite vendre en priorité cet été. Le club marseillais apprécie son profil, son expérience et son importance défensive. Pour autant, dans un contexte financier délicat, la direction olympienne restera attentive à toute proposition concernant son effectif.

C’est précisément dans ce cadre qu’un intérêt venu du Golfe pourrait changer la donne. L’identité du club intéressé n’a pas filtré, mais le dossier existe bel et bien. Et dans ce type de marché, les montants peuvent rapidement devenir difficiles à ignorer.

Un intérêt du Golfe qui peut tout relancer

Pour l’heure, il n’est pas question d’un départ acté. Mais l’intérêt d’une écurie du Golfe place forcément Nayef Aguerd dans une situation à surveiller. L’OM n’est pas vendeur à tout prix, mais le club phocéen sait aussi qu’un mercato peut évoluer très vite, surtout lorsqu’un club étranger dispose de moyens importants.

Aguerd, lui, sort d’un moment personnel difficile avec ce forfait pour la Coupe du monde. Il va désormais devoir récupérer, retrouver son meilleur niveau et clarifier son avenir. Entre sa volonté de rebondir à Marseille et l’intérêt venu du Golfe, les prochaines semaines pourraient être décisives.

Une chose est sûre : même s’il ne fait pas partie des premiers noms poussés vers la sortie, Nayef Aguerd pourrait bien devenir l’un des dossiers à suivre de près à l’OM cet été.