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FRANCE

ASSE, OM : Fin de la piste Grégory Lorenzi qui signe dans un club en ligue 1 !

Par Louis Chrestian - 28 Avr 2026, 10:20
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C’était une option sérieuse étudiée en coulisses par plusieurs clubs, dont l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille. Mais le dossier Grégory Lorenzi vient de connaître son épilogue : le dirigeant breton va poursuivre sa carrière… loin des Verts et de l’OM.

Une page se tourne à Brest

Après près de dix ans passés au Stade Brestois 29, Lorenzi s’apprête à tourner la page. Arrivé en 2016 alors que le club évoluait en Ligue 2, il aura été l’un des grands artisans de son ascension, jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions.

Un parcours remarquable qui a logiquement attiré de nombreuses convoitises ces dernières saisons.

Un profil très courtisé

Discret mais efficace, Lorenzi s’est imposé comme l’un des directeurs sportifs les plus respectés de Ligue 1.

Ces derniers mois, plusieurs clubs se sont positionnés. L’ASSE et l’OM suivaient attentivement son profil pour structurer leur projet, tandis que des pistes existaient aussi à l’étranger, notamment en Angleterre.

Mais c’est finalement en France que tout s’est joué.

L’OGC Nice rafle la mise

Selon les informations de Nice Matin, l’OGC Nice a pris une longueur d’avance décisive dans ce dossier. Le club azuréen a trouvé un accord avec Lorenzi, qui devrait rejoindre le Gym à l’issue de la saison.

Il viendrait ainsi succéder à Florian Maurice et s’inscrire dans un nouveau cycle du côté de Nice.

Un choix fort pour le dirigeant de 43 ans, qui semble séduit par le projet niçois.

Un coup dur pour l’ASSE et l’OM

Pour Saint-Étienne comme pour Marseille, cette issue marque la fin d’une piste crédible à un poste stratégique.

Dans un contexte où les deux clubs cherchent à se structurer durablement, Lorenzi représentait un profil expérimenté, capable de bâtir un projet cohérent sur le long terme.

Sa signature à Nice oblige désormais les deux formations à revoir leurs plans.

Nice prépare son avenir

Du côté de l’OGC Nice, ce recrutement envoie un signal clair. Malgré une saison compliquée et une lutte pour le maintien encore en cours, le club anticipe déjà l’avenir.

Avec Lorenzi, les dirigeants niçois s’offrent un profil reconnu, capable d’optimiser un effectif et de structurer une stratégie sportive ambitieuse.

Un mercato déjà lancé en coulisses

Ce dossier confirme une tendance : les grandes manœuvres ont déjà commencé en interne dans plusieurs clubs de Ligue 1.

Et pour l’ASSE comme pour l’OM, une certitude s’impose désormais : il faudra trouver une nouvelle cible pour un poste clé… dans un marché de plus en plus concurrentiel.

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