PSG : 500 M€ ou rien pour Olise, le Bayern calme Paris… pour l’instant

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Michael Olise fait rêver l’Europe. Étincelant avec le Bayern Munich, l’international français est désormais dans le viseur des plus grands clubs du continent. Le Real Madrid l’observe de très près, le PSG apprécie évidemment son profil, Manchester City reste un nom crédible par son passé avec le joueur… mais le Bayern n’a aucune intention d’ouvrir la porte.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ailier de 24 ans se sent bien en Bavière. Et du côté de Munich, le message est limpide : Olise n’est pas à vendre. Pas même pour une somme folle.

Le PSG rêve d’Olise, mais le Bayern verrouille tout

Sur le papier, Michael Olise coche énormément de cases pour le PSG. International français, technique, créatif, décisif, capable d’évoluer sur le côté droit et de faire des différences dans les grands matchs, l’ancien joueur de Crystal Palace possède le profil idéal pour renforcer l’attaque parisienne.

La direction sportive du club de la capitale a bien sondé le marché. Mais Paris sait aussi que ce dossier est quasiment impossible à ouvrir cet été. Le Bayern Munich considère Olise comme un joueur central de son projet, et non comme un actif à valoriser.

À Munich, personne ne veut imaginer son départ. Le club allemand veut construire autour de lui, pas négocier son transfert.

“Même à 500 M€, il ne partira pas”

Le Bayern ne laisse place à aucune ambiguïté. Selon un dirigeant bavarois, il faudrait une offre totalement hors norme pour seulement faire vaciller la position du club. Et encore.

« Même pour 200 M€, il ne partira pas », aurait confié un dirigeant du Bayern en début de semaine.

Un autre membre du conseil d’administration du club allemand est allé encore plus loin : « Olise n’a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas. »

Le message est clair : le Bayern ne veut pas entrer dans une logique de marché. Olise est jugé trop important sportivement pour être sacrifié, même contre une somme historique.

Le Real Madrid aussi sous le charme

Le PSG n’est pas seul à apprécier Michael Olise. Le Real Madrid suit également l’international français avec une grande attention. Les Merengue avaient déjà un œil sur lui avant de l’affronter en Ligue des champions, mais ses performances face au club espagnol ont encore renforcé l’intérêt madrilène.

En Espagne, le nom d’Olise circule régulièrement autour de Florentino Pérez, fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid. Mais pour l’instant, aucune offensive concrète n’a permis d’ébranler la position du Bayern.

Le club madrilène a déjà tenté un gros coup offensif avec Julian Alvarez, via une offre repoussée de 150 millions d’euros. Mais même à ce niveau-là, le Bayern ne semble pas disposé à discuter pour Olise.

Paris ne veut plus faire n’importe quoi

Le PSG dispose évidemment des moyens financiers pour rêver d’un tel joueur. Mais l’époque des transferts à plus de 200 millions d’euros pour un seul élément semble appartenir au passé.

Depuis plusieurs saisons, Paris cherche à construire différemment. Le club veut rester ambitieux, mais avec une politique sportive plus cohérente, moins dépendante des coups XXL et davantage tournée vers l’équilibre collectif.

Olise plaît, c’est une certitude. Mais entre l’intérêt et la faisabilité, l’écart est immense. Et face au Bayern, le PSG sait qu’il est toujours très compliqué de négocier.

Faire affaire avec le Bayern, mission presque impossible

Depuis l’arrivée de QSI au PSG en 2011, les mouvements entre le Bayern Munich et Paris ont été rares. Juan Bernat et Lucas Hernandez ont bien quitté la Bavière pour rejoindre la capitale, mais à chaque fois, les discussions ont été serrées.

Le Bayern est un club qui vend peu ses meilleurs joueurs, surtout lorsqu’ils sont jeunes, performants et encore sous contrat long. Avec Olise, la situation est encore plus verrouillée. Le joueur est lié au club jusqu’en 2029, il est heureux à Munich et son importance sportive ne cesse de grandir.

Autrement dit, le PSG pourrait avoir l’argent, l’envie et l’attractivité, mais cela ne suffirait probablement pas.

Le Bayern veut déjà prolonger Olise

Pour éviter de voir le dossier s’agiter l’été prochain, le Bayern veut prendre les devants. Les dirigeants bavarois souhaitent prolonger Michael Olise de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2031, dès cet automne.

Le club allemand serait également prêt à doubler son salaire afin de récompenser son niveau de performance et d’envoyer un message fort à ses courtisans.

Cette stratégie est claire : verrouiller Olise avant que le Real Madrid, le PSG ou d’autres cadors européens ne reviennent à la charge avec encore plus d’insistance.

Un rêve parisien reporté à plus tard ?

À court terme, le dossier Michael Olise semble donc fermé. Le joueur devrait rester au Bayern Munich cet été, sauf scénario totalement improbable. Le PSG peut surveiller, admirer, sonder, mais pas vraiment espérer.

Pour Paris, Olise représente peut-être davantage un dossier d’avenir qu’une opportunité immédiate. Si sa situation évolue dans un an, si le joueur ouvre une porte ou si le Bayern échoue à le prolonger, alors les grands clubs reviendront forcément.

Mais aujourd’hui, Munich a parlé fort. Très fort. Pour Michael Olise, ce n’est pas 150 M€, ni 200 M€. C’est 500 M€ ou rien. Et même à ce prix-là, le Bayern assure qu’il ne bougera pas.