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FRANCE

ASSE : Ian Cathro subit son premier camouflet avec les supporters 

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 16:00
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Ian Cathro (ASSE)

À peine arrivé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro n’a pas encore convaincu tous les supporters de l’ASSE.

Ian Cathro découvre déjà une réalité bien connue à l’ASSE : l’exigence est maximale, et la patience n’est jamais très longue. Si sa nomination a suscité curiosité et espoir, un premier indicateur montre que l’enthousiasme n’est pas encore unanime. Un sondage lancé par But! sur la capacité de Ian Cathro à faire remonter immédiatement l’ASSE en Ligue 1 révèle un résultat extrêmement serré.

Les supporters en attente pour Cathro

Les supporters ont répondu presque à parts égales :

Oui : 48,9 %
Non : 51,1 %

Un écart infime, mais symboliquement important. Car au-delà du pourcentage, ce résultat traduit surtout une forme de doute latent chez une partie des fans stéphanois. Après plusieurs saisons compliquées et des attentes fortes autour du projet de remontée, l’ASSE reste un club où la pression du résultat est immédiate. Ce léger basculement du côté du « non » montre que certains supporters attendent encore des preuves concrètes avant de s’emballer autour du nouveau projet. 

L’attente est énorme à l’ASSE

Dans ce contexte, Cathro sait déjà à quoi s’attendre : chaque match, chaque choix tactique et chaque série de résultats sera scrutée de près. Le technicien écossais devra rapidement transformer les promesses en certitudes sur le terrain, sous peine de voir ce type de scepticisme grandir au fil des semaines. Rien d’alarmant pour l’instant, mais un signal à surveiller dans un club où l’équilibre entre espoir et impatience est toujours très fragile. 

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