L’ASSE a surpris tout le monde en misant sur Ian Cathro pour succéder à Philippe Montanier. Mais pour attirer le technicien écossais dans le Forez, Kilmer Sports a dû consentir un effort financier loin d’être anodin.

Personne ne l’avait réellement vu venir. Alors que plusieurs profils plus expérimentés circulaient autour du banc stéphanois, l’ASSE a finalement choisi Ian Cathro pour prendre les commandes de l’équipe première. Un pari ambitieux de la part des dirigeants des Verts, qui ont visiblement tout mis en œuvre pour convaincre leur cible prioritaire.

Car contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’entraîneur écossais n’était pas libre de tout engagement. Sous contrat avec Estoril jusqu’en 2028, Cathro bénéficiait d’une situation confortable au Portugal après avoir réussi à stabiliser le club en Primeira Liga tout en développant une identité de jeu offensive et attractive.

500 000 euros pour un entraîneur

Selon Record, l’ancien coach d’Estoril disposait d’une clause libératoire estimée à environ 500 000 euros. Une somme que l’ASSE a accepté de payer afin de s’assurer les services du technicien de 39 ans. Dans le football français, ce type d’opération reste relativement rare. Les clubs hésitent généralement à investir des indemnités de transfert importantes pour un entraîneur, préférant concentrer leurs moyens financiers sur le recrutement des joueurs.

Mais cette fois, les dirigeants stéphanois ont estimé que le jeu en valait la chandelle. Le paiement d’une telle indemnité démontre surtout à quel point Ian Cathro représentait la priorité absolue du club. À aucun moment Kilmer Sports n’a souhaité prendre le risque de voir le dossier s’enliser pour une question financière.

Un message fort de Kilmer Sports

Cette opération confirme également les ambitions des nouveaux propriétaires. Depuis leur arrivée, les dirigeants de Kilmer Sports répètent leur volonté de construire un projet durable et ambitieux. Malgré la descente en Ligue 2, l’objectif reste inchangé : retrouver rapidement l’élite du football français. Et pour atteindre ce but, les investisseurs canadiens semblent prêts à soutenir leurs choix sportifs.

Débourser près de 500 000 euros pour recruter un entraîneur constitue ainsi un signal fort envoyé aux supporters, mais aussi à l’ensemble du championnat. L’ASSE ne compte pas aborder cette saison comme un simple candidat parmi d’autres. L’objectif est clair : remonter immédiatement.

La pression sera forte à l’ASSE

Cet investissement important s’accompagne forcément d’attentes élevées. Ian Cathro arrive dans un environnement où seule la montée sera considérée comme une réussite. Le jeune technicien écossais devra rapidement imposer ses idées, reconstruire un collectif performant et permettre aux Verts de retrouver les sommets de la Ligue 2.

Mais à travers ce choix audacieux et cet effort financier conséquent, Kilmer Sports montre qu’il croit profondément au profil de son nouvel entraîneur. Rarement un coach aura débarqué à Saint-Étienne avec autant de confiance accordée dès son arrivée. Reste désormais à transformer ce pari ambitieux en succès sportif.