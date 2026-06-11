Si Ian Cathro pourrait conforter Gautier Larsonneur la saison prochaine, les supporters de l’ASSE ne partagent pas le même avis.

Le débat est lancé à l’ASSE. À peine installé dans son futur rôle sur le banc des Verts, Ian Cathro voit déjà les attentes du public stéphanois s’exprimer avec force. Et elles ne sont pas anodines, notamment concernant un poste clé de l’effectif.

Un sondage révélateur sur Larsonneur

Selon un sondage publié par But!, la question posée était simple : « Quelle recrue doit être la priorité d’Ian Cathro au mercato ? » Les réponses traduisent une hiérarchie très nette dans les besoins perçus par les supporters :

Gardien : 47,4 %

Milieu de terrain : 23,1 %

Attaquant : 23,1 %

Latéral : 6,4 %

Une tendance sans équivoque, où le poste de gardien arrive largement en tête des préoccupations.

Cette forte proportion interroge forcément la place de Gautier Larsonneur dans le projet à venir. Gardien titulaire et capitaine, l’ancien Brestois reste pourtant l’un des cadres du vestiaire. Mais pour une partie importante des supporters, la hiérarchie pourrait être remise en question, ou du moins fortement challengée par une recrue de poids. Dans les faits, ce sondage ne constitue pas une décision sportive, mais il met en lumière un ressenti : celui d’un manque de confiance ou de garanties suffisantes à ce poste.

Un message clair envoyé à la direction de l’ASSE

Pour Ian Cathro et les dirigeants de Kilmer Sports Ventures, ce signal ne peut pas être ignoré. Le poste de gardien apparaît comme la priorité absolue pour une large partie du public, devant même le renforcement offensif ou la construction du milieu de terrain. Reste à savoir si cette tendance sera suivie d’effets concrets dans les choix du mercato estival de l’ASSE.

En interne, la direction pourrait continuer à faire confiance à Larsonneur, prolongé récemment et considéré comme un joueur expérimenté capable d’accompagner la reconstruction du club en Ligue 2. Mais la pression des supporters pourrait rapidement relancer le débat, surtout si le début de saison venait à être compliqué.