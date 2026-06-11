À LA UNE DU 11 JUIN 2026
[15:40]FC Nantes : une énorme bombe tombe sur Waldemar Kita et la vente du club !
[15:20]RC Lens Mercato : Leca a trouvé un nouveau Ismaëlo Ganiou pour remplacer Malang Sarr !
[15:00]OM : Genesio tient déjà son futur gardien titulaire à Marseille, les supporters du FC Nantes ricanent !
[14:40]ASSE : les supporters envoient un premier avertissement musclé à Cathro pour Larsonneur
[14:20]RC Lens Mercato : Leca prêt à chiper ce buteur en feu à Paris ! 
[14:00]PSG Mercato : nouveau rebondissement pour Bouaddi, le LOSC a trouvé son remplaçant !
[13:40]ASSE, FC Nantes Mercato : le futur Stassin éloigné par un club de Ligue 1 !
[13:20]OM : un indice lourd lâché par Saadé sur le rachat du club
[13:00]ASSE : pourquoi Cathro ne sera pas un Horneland bis
[12:40]Stade Rennais Mercato : Haise joue un vilain tour au RC Lens pour Pablo Pagis 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : les supporters envoient un premier avertissement musclé à Cathro pour Larsonneur

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 14:40
💬 Commenter
Gautier Larsonneur (ASSE)

Si Ian Cathro pourrait conforter Gautier Larsonneur la saison prochaine, les supporters de l’ASSE ne partagent pas le même avis.

Le débat est lancé à l’ASSE. À peine installé dans son futur rôle sur le banc des Verts, Ian Cathro voit déjà les attentes du public stéphanois s’exprimer avec force. Et elles ne sont pas anodines, notamment concernant un poste clé de l’effectif.

Un sondage révélateur sur Larsonneur 

Selon un sondage publié par But!, la question posée était simple : « Quelle recrue doit être la priorité d’Ian Cathro au mercato ? » Les réponses traduisent une hiérarchie très nette dans les besoins perçus par les supporters :

  • Gardien : 47,4 %
  • Milieu de terrain : 23,1 %
  • Attaquant : 23,1 %
  • Latéral : 6,4 %

Une tendance sans équivoque, où le poste de gardien arrive largement en tête des préoccupations.

Cette forte proportion interroge forcément la place de Gautier Larsonneur dans le projet à venir. Gardien titulaire et capitaine, l’ancien Brestois reste pourtant l’un des cadres du vestiaire. Mais pour une partie importante des supporters, la hiérarchie pourrait être remise en question, ou du moins fortement challengée par une recrue de poids. Dans les faits, ce sondage ne constitue pas une décision sportive, mais il met en lumière un ressenti : celui d’un manque de confiance ou de garanties suffisantes à ce poste.

Un message clair envoyé à la direction de l’ASSE

Pour Ian Cathro et les dirigeants de Kilmer Sports Ventures, ce signal ne peut pas être ignoré. Le poste de gardien apparaît comme la priorité absolue pour une large partie du public, devant même le renforcement offensif ou la construction du milieu de terrain. Reste à savoir si cette tendance sera suivie d’effets concrets dans les choix du mercato estival de l’ASSE.

En interne, la direction pourrait continuer à faire confiance à Larsonneur, prolongé récemment et considéré comme un joueur expérimenté capable d’accompagner la reconstruction du club en Ligue 2. Mais la pression des supporters pourrait rapidement relancer le débat, surtout si le début de saison venait à être compliqué.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
Vidéos ASSE : toutes les infos foot