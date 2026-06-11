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FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer referme officiellement le dossier Bardeli 

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 11:30
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Enzo Bardeli (Dunkerque)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Courtisé par l’ASSE au mercato hivernal, sans plus pour la suite, Enzo Bardeli s’est engagé à Levante.

L’ASSE voit s’éloigner une piste sérieuse évoquée lors du dernier mercato hivernal. Enzo Bardeli, milieu de terrain de 25 ans, ne portera finalement pas les couleurs stéphanoises. Le joueur s’est engagé avec Levante après la fin de son contrat avec l’USL Dunkerque.

Le club espagnol, récemment maintenu de manière spectaculaire en Liga, a officialisé sa première recrue estivale en attirant le milieu français, qui va découvrir le championnat espagnol sous les ordres de Luis Castro, un entraîneur qu’il connaît déjà pour l’avoir côtoyé dans le nord de la France.

L’appel de Castro plus fort que les Verts

Bardeli a signé un contrat de trois saisons avec la formation basée à Valence, confirmant une trajectoire ascendante après plusieurs saisons solides en France. Une opportunité qu’il a finalement privilégiée malgré un intérêt passé de l’ASSE, sans que le dossier ne se soit réellement transformé en priorité pour le club stéphanois.

Côté stéphanois, ce choix s’inscrit dans une logique déjà connue : Kilmer Sports Ventures continue de structurer son recrutement autour de profils jeunes et de perspectives long terme. Dans ce cadre, certaines pistes plus expérimentées ou opportunistes peuvent être rapidement mises de côté si elles ne correspondent pas totalement à la stratégie définie. Pour Bardeli, ce départ vers la Liga marque un nouveau cap dans sa carrière, avec un environnement différent, un championnat plus exposé et une opportunité de franchir un palier dans un contexte de progression continue.

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