ASSE Mercato : un gardien français pour mettre la pression sur Larsonneur ?

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L’ASSE pourrait bien tenir une opportunité rare sur le marché des gardiens afin de concurrencer Gautier Larsonneur.

Et si l’’ASSE aurait une carte majeure à jouer sur le marché des transferts ? Si Gautier Larsonneur devrait conserver sa place de numéro 1 dans les buts, le club stéphanois pourrait voir apparaître une opportunité inattendue : Illan Meslier quitte officiellement Leeds United à l’issue de son contrat.

Le gardien français de 26 ans, formé au FC Lorient, va tourner la page après sept saisons passées chez les Peacocks et 215 matchs disputés toutes compétitions confondues. Leeds a confirmé son départ libre au terme de son contrat, mettant fin à une longue aventure en Angleterre marquée par une montée en puissance, puis une perte progressive de statut ces derniers mois.

Une situation de relance idéale pour Meslier ?

Révélé très jeune en Premier League sous Marcelo Bielsa, Meslier avait impressionné par sa maturité et ses performances dans un contexte exigeant. Mais ces dernières saisons, le portier a connu davantage d’irrégularité et a même perdu sa place de titulaire à Leeds, notamment lors du dernier exercice.

Malgré cela, son profil reste attractif : grand gabarit (2,01 m), expérience du haut niveau anglais, et plus de 100 matchs en Premier League. À seulement 26 ans, il conserve une vraie marge de progression et un potentiel de relance important.

Pourquoi l’ASSE doit s’y intéresser

Si Gautier Larsonneur restera vraisemblablement le numéro 1 dans les buts, son profil ne fait plus du tout l’unanimité chez les supporters. La direction aurait même pour projet de recruter un gardien numéro 2, tout en rétrogradant Maubleu numéro 3.

Le profil de Meslier coche plusieurs cases :

expérience internationale et formation française

fin de contrat

potentiel de revalorisation

âge idéal pour relancer une carrière

Pour un club comme Saint-Étienne, le dossier Meslier pourrait représenter une opportunité de marché intelligente, à condition d’un projet sportif clair autour de lui. Cependant, l’ASSE ne sera pas seule sur le coup. Le profil de Meslier, encore jeune et expérimenté en Premier League, va logiquement attirer des clubs plus ambitieux. Son avenir dépendra autant du projet sportif que du temps de jeu garanti.