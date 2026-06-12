OM Mercato : Grégory Lorenzi veut recruter un Marseillais qu’il connaît bien !

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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L’OM continue d’avancer sur son mercato, et Grégory Lorenzi regarde logiquement du côté d’un club qu’il connaît par cœur : le Stade Brestois. Arrivé à Marseille pour piloter le nouveau projet sportif, le dirigeant phocéen garde un œil attentif sur plusieurs profils capables d’apporter de la fiabilité, de l’expérience et du caractère à l’effectif olympien.

Selon les informations de La Minute OM, l’Olympique de Marseille suit avec attention le dossier Hugo Magnetti. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Brest, le milieu de terrain fait partie des profils appréciés par les dirigeants marseillais.

Hugo Magnetti plaît à l’OM

Le nom d’Hugo Magnetti circule désormais du côté de Marseille. Le milieu de terrain du Stade Brestois a marqué des points cette saison grâce à sa régularité, son volume de jeu et son impact dans l’entrejeu.

À l’OM, son profil ne laisse pas indifférent. Dans un secteur où Marseille pourrait connaître plusieurs mouvements cet été, Magnetti représente une option solide, fiable et déjà parfaitement adaptée aux exigences de la Ligue 1.

Selon La Minute OM, le club phocéen surveille donc sa situation avec attention. Pour l’instant, il ne s’agit pas encore d’un dossier bouclé, mais l’intérêt existe bel et bien.

🚨 EXCLU LMO 🔵⚪️ 🇫🇷



‼️L’OM suit avec attention le dossier Hugo Magnetti.



Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du Stade Brestois, le milieu de terrain figure parmi les profils appréciés par les dirigeants marseillais.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Lp3CqBssSg — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 12, 2026

Lorenzi connaît parfaitement le joueur

Ce dossier a forcément une saveur particulière. Grégory Lorenzi connaît très bien Hugo Magnetti pour l’avoir vu évoluer et progresser au Stade Brestois. Le nouveau dirigeant marseillais sait ce que le joueur peut apporter dans un collectif : de l’activité, de l’intensité, de l’équilibre et une mentalité irréprochable.

Dans un club comme l’OM, où la pression est permanente, ce type de profil peut avoir son importance. Magnetti n’est pas forcément le nom le plus clinquant du marché, mais il correspond à une logique de recrutement plus pragmatique.

Lorenzi veut bâtir un effectif cohérent, compétitif et plus stable. Et dans cette optique, un joueur qu’il connaît parfaitement peut représenter une vraie sécurité.

Un Marseillais de naissance dans le viseur

L’autre élément fort du dossier, c’est évidemment le lien entre Hugo Magnetti et Marseille. Né dans la cité phocéenne, le milieu de terrain pourrait être tenté par l’idée de porter un jour le maillot de l’OM.

Revenir dans sa ville natale, sous les couleurs du club le plus populaire de la région, aurait forcément une dimension particulière. Pour les supporters, ce type de trajectoire peut aussi parler : un joueur du cru, combatif, expérimenté, capable de comprendre immédiatement ce que représente le maillot olympien.

Dans un vestiaire où l’identité et le caractère seront essentiels, cet aspect n’est pas anodin.

Un profil de devoir pour muscler l’entrejeu

Hugo Magnetti n’est pas un joueur spectaculaire au sens classique du terme. Mais c’est précisément ce qui peut faire son intérêt. Il apporte du volume, de l’agressivité positive, de la discipline tactique et une vraie capacité à répéter les efforts.

Dans une équipe marseillaise qui devra retrouver de la cohérence et de la solidité, ce type de milieu peut devenir précieux. L’OM n’a pas seulement besoin de noms ronflants, mais aussi de joueurs capables de tenir l’équilibre collectif sur la durée.

Avec Magnetti, Marseille viserait un profil fiable, habitué aux joutes de Ligue 1 et capable de s’intégrer rapidement.

Brest ne fera aucun cadeau

Reste désormais à savoir si le dossier peut réellement avancer. Brest n’a aucune raison de brader l’un de ses éléments importants, surtout après une saison remarquée. Le club breton sait que Magnetti a de la valeur, autant sportivement que dans le vestiaire.

Pour l’OM, il faudra donc trouver la bonne formule. Grégory Lorenzi connaît parfaitement les rouages brestois, mais cela ne signifie pas que les négociations seront simples. Bien au contraire, Brest voudra défendre ses intérêts.

Marseille devra aussi composer avec ses propres contraintes financières, dans un mercato où chaque mouvement devra être maîtrisé.

Une piste qui colle au nouveau projet marseillais

Avec Hugo Magnetti, l’OM ne chercherait pas seulement à recruter un joueur de complément. Le club pourrait surtout viser un élément capable d’apporter du sérieux, de la constance et une vraie culture de l’effort.

Grégory Lorenzi connaît le joueur, connaît son environnement et sait ce qu’il peut offrir. Ce dossier ressemble donc à une piste logique dans le nouveau projet marseillais : moins de bling-bling, plus de cohérence.

Rien n’est encore fait, mais l’intérêt de l’OM pour Hugo Magnetti confirme une tendance claire. Marseille veut reconstruire avec des profils fiables, identifiés et capables de répondre immédiatement à l’exigence du Vélodrome. Et dans cette logique, le Marseillais de Brest a forcément une carte à jouer.