OM Mercato : Francfort et Stuttgart foncent sur un joueur olympien

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Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’avenir de Bilal Nadir à l’Olympique de Marseille s’écrit de plus en plus en pointillés. En fin de contrat cet été, le milieu de terrain marocain ne devrait pas prolonger l’aventure sur la Canebière. À 22 ans, le joueur garde pourtant une belle cote sur le marché, notamment grâce à une saison intéressante sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Malgré quelques pépins physiques venus freiner sa progression en fin d’exercice, Nadir a montré suffisamment de choses pour attirer l’attention. Et alors que l’OM risque de voir partir gratuitement l’un de ses jeunes talents, plusieurs clubs européens sont déjà à l’affût. En Allemagne, deux formations suivent le dossier de très près.

Bilal Nadir vers la fin de son aventure à l’OM

Considéré depuis plusieurs années comme l’un des jeunes profils intéressants du club, Bilal Nadir arrive à un moment décisif. Son contrat arrive à expiration cet été et les discussions autour d’une prolongation n’avancent pas réellement.

Dans ce contexte, un départ apparaît désormais comme l’option la plus probable. Pour l’OM, la situation est forcément frustrante. Le club marseillais pourrait perdre un joueur encore jeune, formé au haut niveau dans son effectif, sans récupérer d’indemnité de transfert.

Nadir, lui, semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre. Après avoir grappillé du temps de jeu à Marseille, il pourrait chercher un projet capable de lui offrir davantage de responsabilités.

Une saison qui a relancé sa cote

Cette saison, Bilal Nadir a su répondre présent lorsque Roberto De Zerbi a fait appel à lui. Malgré une concurrence importante au milieu de terrain, l’international marocain a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan de 1 but et 5 passes décisives.

Des statistiques encourageantes pour un joueur encore en phase de développement. Sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles, son aisance technique et son activité ont marqué les observateurs.

Sa fin de saison a toutefois été perturbée par plusieurs pépins physiques, qui ont ralenti son ascension et réduit son temps de jeu. Mais cela n’a pas suffi à refroidir les clubs intéressés.

Francfort et Stuttgart apprécient son profil

Selon les informations de Foot Mercato, c’est surtout en Allemagne que le dossier prend de l’épaisseur. L’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart apprécient particulièrement le profil de Bilal Nadir et poussent pour tenter de le convaincre.

Les deux clubs suivent son évolution depuis plusieurs mois et estiment que ses qualités correspondent parfaitement aux exigences de la Bundesliga. Son profil de milieu technique, mobile, capable de casser des lignes et de se projeter rapidement vers l’avant, colle bien à un championnat réputé pour son intensité.

La Bundesliga pourrait donc devenir une vraie porte de sortie pour le joueur marseillais.

Bilal Nadir possède plusieurs qualités qui peuvent séduire outre-Rhin. Très à l’aise balle au pied, il sait accélérer le jeu, créer des décalages et apporter du liant dans l’entrejeu. Sa polyvalence représente aussi un atout important, puisqu’il peut être utilisé dans différents registres au milieu.

Dans un championnat où les transitions rapides, le volume de course et l’intensité sont essentiels, son style peut rapidement trouver sa place. À 22 ans, il reste encore perfectible, mais sa marge de progression attire forcément les clubs capables de développer de jeunes talents.

Pour Francfort comme pour Stuttgart, Nadir représente une opportunité intéressante : un joueur libre, jeune, déjà habitué au haut niveau et encore loin d’avoir atteint son plafond.

L’OM pourrait perdre un talent sans indemnité

Pour Marseille, ce dossier ressemble à une mauvaise nouvelle sportive et économique. Alors que le club doit surveiller ses finances et valoriser ses actifs, voir Bilal Nadir se diriger vers un départ libre serait un vrai regret.

L’OM a souvent eu du mal à tirer pleinement profit de ses jeunes joueurs sur le marché. Le cas Nadir pourrait de nouveau alimenter ce constat. Car même s’il n’était pas encore un titulaire indiscutable, son profil avait de la valeur et pouvait encore progresser dans les mois à venir.

Le club phocéen risque donc de regarder son joueur partir sans pouvoir réellement peser sur la suite.