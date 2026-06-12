OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, ASSE : la pépite mexicaine du Mondial affole le mercato !

Et si le futur gros coup du mercato venait du Mexique ? À seulement 17 ans, Gilberto Mora affole déjà les radars européens. Le jeune talent de Tijuana, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mexicain, s’apprête à vivre une Coupe du monde qui pourrait définitivement changer sa carrière.

Le PSG, le Barça, le Real Madrid, Manchester City, Manchester United ou encore l’Inter Miami surveilleraient déjà son évolution. Mais avant de rejoindre directement un cador européen, Gilberto Mora pourrait avoir besoin d’un palier intermédiaire. Et dans cette logique, la Ligue 1 aurait tout intérêt à se pencher très sérieusement sur son cas.

Gilberto Mora, le phénomène mexicain qui affole déjà l’Europe

Son nom ne parle peut-être pas encore à tout le monde en France, mais Gilberto Mora pourrait rapidement devenir l’une des grandes attractions du Mondial. Milieu offensif très créatif, capable d’évoluer entre les lignes, le joueur de Tijuana impressionne par sa maturité, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres.

À seulement 17 ans, il compte déjà plusieurs sélections avec le Mexique et a participé au sacre mexicain lors de la Gold Cup 2025. Un parcours express qui confirme une chose : Mora n’est pas un simple pari d’avenir, c’est déjà un joueur que son pays considère comme un élément important de son projet.

Dans une Coupe du monde où les révélations peuvent faire exploser les valeurs marchandes, le Mexicain arrive avec une étiquette très claire : celle d’un crack à surveiller de très près.

Une Coupe du monde U20 qui a confirmé son potentiel

Avant de se retrouver exposé sur la scène mondiale, Gilberto Mora avait déjà envoyé un message fort lors de la Coupe du monde U20. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 5 rencontres, le jeune milieu offensif a démontré qu’il savait peser dans les grands rendez-vous.

Ce qui frappe surtout chez lui, ce n’est pas seulement sa précocité. C’est sa capacité à jouer juste, à prendre les bonnes décisions et à exister dans des matchs sous pression. Pour un joueur de son âge, c’est un signal extrêmement fort.

Mora a ce profil rare qui attire forcément les recruteurs : jeune, technique, créatif, déjà international, encore abordable sur le marché et avec une marge de progression immense.

Pourquoi la Ligue 1 doit absolument tenter le coup

Estimé autour de 10 millions d’euros, Gilberto Mora représente exactement le type d’investissement que les clubs français devraient regarder avec attention. Aujourd’hui, son prix reste encore accessible. Demain, après une grande compétition internationale, il pourrait devenir intouchable pour la plupart des clubs de Ligue 1.

Pour un club comme l’OM, le RC Lens, l’OL, le Stade Rennais ou l’ASSE, le dossier a tout du pari intelligent. Le joueur pourrait bénéficier d’un temps de jeu progressif, d’un environnement formateur et d’une exposition importante avant de viser plus haut.

Même pour le PSG, habitué à attirer les plus grands talents mondiaux, Mora peut représenter une opportunité différente : celle d’anticiper l’explosion d’un phénomène avant que la concurrence ne rende le dossier impossible.

OM, Lens, Rennes, OL, ASSE : le coup parfait pour préparer l’avenir ?

La Ligue 1 a souvent su servir de tremplin à des jeunes talents venus d’ailleurs. Pour Gilberto Mora, un passage en France pourrait être le scénario idéal. Moins brutal qu’une arrivée directe dans un géant européen, mais suffisamment exigeant pour lui permettre de franchir un cap.

L’OM pourrait y voir un joueur capable d’apporter de la créativité et une énorme plus-value future. Le RC Lens, avec son projet de valorisation des talents, aurait aussi de quoi être séduit. Rennes a souvent montré son goût pour les jeunes à fort potentiel. L’OL, en reconstruction, pourrait miser sur un talent capable de symboliser un nouveau cycle. Quant à l’ASSE, un tel dossier serait ambitieux, mais pourrait incarner un énorme coup sportif et financier.

Le point commun entre tous ces clubs est simple : ils ont besoin d’idées fortes sur le mercato. Et Gilberto Mora en est une.

Une plus-value XXL à aller chercher maintenant

Le football moderne va très vite. Un joueur estimé à 10 millions d’euros aujourd’hui peut en valoir trois ou quatre fois plus après quelques mois réussis en Europe. C’est précisément pour cela que Gilberto Mora doit être observé avant qu’il ne soit trop tard.

Si les plus grands clubs sont déjà sur le dossier, c’est bien parce que son potentiel saute aux yeux. Mais entre l’intérêt des cadors et la réalité d’un plan de carrière cohérent, la Ligue 1 peut avoir une vraie carte à jouer.

Pour les clubs français, le calcul est limpide : investir maintenant sur Gilberto Mora, c’est prendre un risque mesuré pour un potentiel retour énorme. Sportivement, il peut apporter de la fraîcheur, de la créativité et de l’insouciance. Financièrement, il peut devenir l’une des futures très grosses plus-values du marché.

Une chose est sûre : cet été, il faudra avoir un œil très attentif sur le phénomène mexicain. Car Gilberto Mora pourrait bien être l’un des noms à ne surtout pas laisser filer.