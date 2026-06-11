Dans les petits papiers de l’ASSE et du FC Nantes sur ce mercato, Elias Filet semble promis à un avenir loin des deux grands clubs français de Ligue 2.

L’ASSE et le FC Nantes vont sans doute déjà payer le fait d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs au mercato, Elias Filet devrait leur échapper au mercato. Et pour cause, le buteur du FC Aarau attire désormais une concurrence européenne de plus en plus agressive.

Filet les fait tous trembler

Selon Sacha Tavolieri, le profil du Franco-Martiniquais de 24 ans fait monter les enchères. Révélé en Suisse avec des statistiques impressionnantes, Filet sort d’une saison pleine avec le FC Aarau : 20 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de Challenge League. Une régularité qui a immédiatement attiré plusieurs écuries en quête d’un finisseur efficace. Toujours d’après le journaliste de Sky Sport, le dossier s’accélère fortement à l’étranger. Le KRC Genk est déjà passé à l’action. Le club belge aurait ouvert des discussions concrètes avec le joueur et une offre serait actuellement sur la table. Une avance sérieuse qui place Genk en position de force dans ce dossier offensif.

Mais la concurrence ne vient pas seulement de Belgique. Le Celtic Glasgow est également très actif. Une visioconférence entre les représentants du club écossais et l’entourage du joueur a même eu lieu ce mardi 9 juin. L’objectif du Celtic est clair : sécuriser un accord contractuel rapidement afin de devancer la concurrence avant même d’entrer en négociations officielles avec le FC Aarau.

L’ASSE et le FC Nantes distancés

La dynamique ne s’arrête pas là puisque la Ligue 1 reste malgré tout dans la course. Le FC Lorient suit également le dossier de près. Les Merlus, freinés dans un premier temps par l’attente de la nomination définitive de leur entraîneur, ont désormais relancé leur projet. Une offre contractuelle pourrait être transmise dans les prochaines heures, preuve que le club breton veut encore croire à un retour du joueur en Ligue 2.

Dans ce contexte, les anciens prétendants comme l’ASSE et le FC Nantes semblent peu à peu distancés. Le marché s’est emballé et Filet apparaît désormais davantage comme une cible internationale que comme une opportunité de Ligue 2. Sa progression rapide et son efficacité devant le but en font un profil recherché, capable de s’imposer dans plusieurs championnats européens. Reste désormais à savoir si la priorité du joueur se tournera vers un projet de progression immédiate dans un club comme Genk ou le Celtic, ou s’il privilégiera un retour en France avec Lorient.