OM : l’AC Milan prépare un joli coup avec Adrien Rabiot !

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Adrien Rabiot pourrait encore animer le mercato italien. Arrivé à l’AC Milan l’été dernier pour environ 10 millions d’euros après son passage à l’OM, le milieu de terrain français garde une belle cote sur le marché. Et les Rossoneri pourraient bien réaliser une opération financière très intéressante en cas de départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français se projette toujours à Milan. Mais selon Calcio Mercato, un transfert reste possible, notamment du côté de Naples, où la perspective de retrouver Massimiliano Allegri pourrait peser dans la balance.

Milan a fixé son prix pour Rabiot

L’AC Milan ne serait pas forcément fermé à un départ d’Adrien Rabiot. Dans un contexte de restructuration de son effectif, le club lombard pourrait écouter les offres pour plusieurs joueurs, et l’ancien milieu de l’OM ne ferait pas exception.

D’après Calcio Mercato, Milan pourrait ouvrir la porte à un transfert contre environ 20 millions d’euros. Une somme qui permettrait aux Rossoneri de doubler quasiment leur mise, seulement un an après avoir recruté Rabiot pour près de 10 millions d’euros.

Une belle plus-value potentielle pour un joueur de 31 ans, qui reste sous contrat longue durée mais dont l’avenir pourrait dépendre des opportunités du marché.

Naples garde un œil sur le dossier

Le nom de Naples revient avec insistance depuis plusieurs semaines. Le club parthénopéen suit la situation d’Adrien Rabiot, surtout en raison du lien fort entre le joueur et Massimiliano Allegri. Le technicien italien apprécie particulièrement le profil du Français et avait déjà insisté pour l’attirer à Milan.

Cette relation pourrait relancer le dossier dans les prochaines semaines. Rabiot connaît parfaitement les exigences d’Allegri, tandis que le coach sait ce que le milieu tricolore peut apporter dans l’équilibre d’une équipe : expérience, volume de jeu, impact physique et capacité à se projeter.

Mais Naples devra encore trancher. L’âge du joueur, son salaire et le montant demandé par Milan seront forcément des éléments importants dans la réflexion.

L’OM peut nourrir quelques regrets

Vu de Marseille, cette situation a forcément de quoi interpeller. Après son passage à l’OM, Adrien Rabiot avait rejoint l’AC Milan pour un montant relativement accessible. Un an plus tard, le club italien pourrait déjà réaliser une belle opération financière en cas de vente.

Si le dossier devait se conclure autour de 20 millions d’euros, Milan signerait une plus-value notable sur un joueur expérimenté, déjà valorisé par son passage en Serie A et par son statut d’international français.

Rabiot toujours maître de son avenir

Pour l’heure, aucun départ n’est acté. Adrien Rabiot reste sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2028 et ne semble pas dans l’urgence de quitter les Rossoneri. Le joueur se sent bien en Lombardie et garde une place importante dans le projet milanais.

Mais dans un mercato où aucun joueur ne semble totalement intouchable, son dossier sera forcément surveillé. Si Naples décide de passer à l’action, Milan aura une vraie décision à prendre.

Entre la possibilité de conserver un cadre expérimenté et celle de réaliser une belle plus-value, le club italien pourrait être tenté de jouer la montre. Une chose est sûre : après l’OM, Adrien Rabiot continue de faire parler de lui sur le marché.