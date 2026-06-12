Stade Rennais Mercato : gros coup dur dans le dossier Lucas Chevalier (PSG)

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Alors que le Stade Rennais suivait avec attention la situation de Lucas Chevalier au PSG, une nouvelle tendance pourrait sérieusement compromettre ce dossier.

Annoncé parmi les pistes étudiées par le Stade Rennais pour renforcer son effectif lors du mercato estival, Lucas Chevalier semblait se rapprocher d’un départ du PSG ces dernières semaines. En manque de temps de jeu derrière Matvey Safonov, le portier de 24 ans apparaissait comme l’un des dossiers chauds du marché français. Rennes figurait notamment parmi les clubs attentifs à son évolution.

Chevalier veut rester au PSG

Mais un rebondissement pourrait bien changer la donne. D’après une information relayée par le compte ParisTeam, généralement bien informé sur l’actualité du PSG, Lucas Chevalier aurait exprimé son souhait de rester au sein du club parisien. Une tendance qui contraste avec les nombreuses rumeurs de départ apparues ces derniers mois autour de l’ancien gardien du LOSC.

Pour le Stade Rennais, il s’agirait d’un petit coup dur. Le club breton surveillait le marché des gardiens et le profil de l’international français présentait de nombreux atouts en cas de départ de Brice Samba : expérience de la Ligue 1, potentiel encore important et marge de progression conséquente.

Rennes devra envisager d’autres solutions

Reste désormais à savoir si la volonté du joueur sera suffisante pour inverser sa situation sportive au PSG. Relégué dans la hiérarchie des gardiens derrière Safonov lors de la seconde partie de saison, Lucas Chevalier souhaite avant tout obtenir davantage de garanties concernant son temps de jeu.

Du côté de Rennes, cette nouvelle oblige déjà les dirigeants à envisager d’autres solutions si jamais Samba venait à plier bagage. Le mercato ne fait que commencer, mais la piste Lucas Chevalier semble aujourd’hui s’éloigner un peu plus de la Bretagne.