PSG Mercato : Luis Enrique a tranché pour trois dossiers chauds, un ancien de Ligue 1 snobé

Le PSG avance sur son mercato estival avec des choix déjà tranchés. Deux pistes sont désormais abandonnées, tandis que Luis Enrique a pris le temps d’échanger longuement avec Lucas Chevalier.

Le PSG a déjà effectué un important travail de réflexion sur plusieurs profils offensifs en vue de la saison prochaine. Mais certains dossiers sont désormais définitivement refermés.

Selon les révélations du journaliste de Canal+ Olivier Tallaron, le PSG a bien étudié le profil d’Alexei Batrakov ces dernières semaines. Le milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou avait notamment été associé au club parisien au début du mercato. Toutefois, malgré une analyse approfondie de ses qualités, les dirigeants franciliens ne considèrent pas que son profil corresponde aux besoins actuels de l’effectif.

Même constat pour Éli Junior Kroupi. L’attaquant français de Bournemouth figurait parmi les jeunes talents suivis par plusieurs clubs européens, mais le PSG ne compte pas passer à l’action. Selon Tallaron, le club de la capitale « ne bougera pas sur ce dossier », mettant ainsi un terme aux spéculations autour du joueur passé par la Ligue 1 avec Lorient.

Un changement de cap sur le marché

Ces décisions contrastent avec plusieurs rumeurs apparues ces dernières semaines. Batrakov avait notamment été présenté comme une cible sérieuse du champion d’Europe, certaines sources évoquant même des discussions avancées entre les différentes parties.

En refermant ces deux dossiers, le PSG confirme sa volonté de cibler uniquement des profils répondant précisément aux exigences sportives de Luis Enrique et de la cellule de recrutement dirigée par Luis Campos.

Lucas Chevalier, un signal fort envoyé par Luis Enrique ?

L’autre information marquante concerne Lucas Chevalier. Toujours selon Olivier Tallaron, Luis Enrique s’est entretenu longuement avec le gardien français au cours de la semaine. Cet échange est loin d’être anodin. Arrivé à Paris avec l’ambition de s’imposer durablement dans les buts parisiens, Chevalier a vécu une saison très mitigée, au point d’être déclassé.

Même si le contenu de la discussion n’a pas filtré, cette prise de parole directe de l’entraîneur espagnol pourrait-elle être interprétée comme un signe de confiance à l’égard de l’ancien portier du LOSC ? Dans un été qui s’annonce mouvementé pour le PSG, la hiérarchie au poste de gardien pourrait constituer l’un des dossiers majeurs du club.

Le PSG affine sa stratégie

À mesure que le mercato avance, Paris semble privilégier la qualité et la cohérence du projet sportif plutôt qu’une multiplication des recrues. Les dossiers Batrakov et Kroupi sont désormais clos, tandis que Luis Enrique continue de travailler en interne sur les contours de son effectif.

Le message est clair : le PSG veut avancer vite, mais surtout avec des profils parfaitement adaptés à sa vision du jeu.