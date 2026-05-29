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FRANCE

Stade Rennais Mercato : nouveau coup de théâtre pour Brice Samba !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 09:00
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Brice Samba (Stade Rennais)

Contrairement à ce qu’a annoncé le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, Brice Samba serait bien poussé vers la sortie cet été par les dirigeants rennais.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, a assuré que Brice Samba ne quitterait pas le club cet été, tout comme Esteban Lepaul et Abdelhamid Aït Boudlal, sauf en cas d’offre exceptionnelle. « Je n’aime pas trop faire de liste dans la presse, mais certains joueurs comme Brice Samba, Estéban Lepaul ou Abdelhamid Aït Boudlal ne partiront pas, ils le savent et leurs agents le savent. Ou alors, il faudrait quelque chose qui dépasse l’entendement », a-t-il déclaré.

Un mensonge de Pouille pour Samba ?

Une sortie surprenante puisque le compte X @jonathan35001 affirmait le week-end dernier que les dirigeants rennais recherchaient activement un nouveau gardien titulaire pour la saison prochaine et que Brice Samba pourrait quitter la Bretagne lors du mercato estival.

Malgré les déclarations d’Arnaud Pouille, l’insider du SRFC persiste et signe. Selon lui, l’ancien portier du RC Lens serait toujours sur le départ cet été. « Croire Pouille, c’est manquer de discernement », a-t-il lancé sur X.

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