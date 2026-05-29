Un départ à 20 M€ se précise à Rennes, premier couac pour Ancelotti au LOSC, des signatures en L1 !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Jordan James vers un transfert en Premier League ?

Prêté la saison dernière à Leicester par le Stade Rennais, Jordan James a réalisé un exercice convaincant en Premier League. Des performances qui pourraient inciter les dirigeants bretons à profiter de sa cote pour réaliser une belle vente lors du mercato estival.

Selon le compte X @jonathan35001, généralement bien informé sur l’actualité rennaise, l’international gallois figurerait dans les petits papiers de deux clubs de Premier League dont l’identité n’a pas filtré. Toujours selon cette source, le Stade Rennais espérerait récupérer près de 20 millions d’euros en cas de transfert cet été.

LOSC : Davide Ancelotti va bien succéder à Genesio

Comme attendu, Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti, va bien devenir le nouvel entraîneur du LOSC. Actuellement retenu par ses obligations avec la sélection brésilienne, le technicien italien pilotera toutefois la reprise lilloise à distance. Selon L’Équipe, il dirigera les premières séances d’entraînement des Dogues depuis le Mondial avant de rejoindre son groupe en personne.

PSG – RC Lens : un tirage au sort pour le lieu du Trophée des Champions ?

Le Trophée des champions 2026 entre le PSG et le RC Lens se jouera en France le week-end du 15 ou 16 août. Faute d’accord à l’amiable avant le milieu de semaine prochaine, la LFP pourrait organiser un tirage au sort le 3 juin pour désigner le stade hôte entre le Parc des Princes et Bollaert-Delelis, d’après les informations du journaliste de La Voix du Nord, Grégory Lallemand.

DNCG : ça passe pour Angers, Montpellier et Metz !

La LFP a annoncé ce jeudi qu’aucune mesure n’a été prise pour le SCO d’Angers, Montpellier, le FC Metz, Guingamp et Pau après leur passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français. En revanche, Dunkerque va devoir convaincre lors d’un deuxième passage.

Toulouse FC : Nicolaisen prolonge ! (officiel)

Toulouse a officialisé ce jeudi la prolongation de Rasmus Nicolaisen. Arrivé en 2021 au Téfécé en provenance du FC Midtjylland, le défenseur central danois est désormais lié avec le club de la ville rose jusqu’en juin 2029.

Toulouse FC : un jeune passe pro ! (officiel)

Quelques heures après l’officialisation de la prolongation de Rasmus Nicolaisen, le TFC a annoncé la signature du premier contrat professionnel du jeune latéral droit, Aymen Sadi.