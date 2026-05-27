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FRANCE

PSG Mercato : coup dur dans le dossier Bouaddi (LOSC)

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 16:20
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Ayyoub Bouaddi (LOSC)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

La convocation d’Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) avec le Maroc pour la Coupe du Monde va mécaniquement ralentir les négociations avec le PSG.

Le dossier Ayyoub Bouaddi prend une nouvelle dimension… et pas forcément dans le sens espéré par le PSG. Alors que le club parisien suit de près le jeune milieu du LOSC depuis plusieurs mois, la récente convocation du joueur pour la Coupe du Monde avec le Maroc vient bouleverser les plans initiaux du mercato. Une situation qui devrait automatiquement ralentir les discussions entre les différentes parties.

Un choix fort et une première Coupe du Monde

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi franchit déjà un cap majeur dans sa jeune carrière. Après avoir confirmé son choix de représenter le Maroc sur la scène internationale, le milieu lillois a été appelé pour participer à la prochaine Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas. Une sélection prestigieuse qui marque une étape importante dans son développement et confirme son statut de grand espoir du football européen.

Sur ses réseaux, le joueur a d’ailleurs exprimé toute sa fierté : « Fier de pouvoir représenter le Maroc dans la plus grande des compétitions. Un rêve qui se réalise, mais surtout le début d’une nouvelle étape… Une pensée également pour la France… Je suis et resterai toujours fier de ma double culture », a-t-il écrit.

Le PSG contraint de patienter pour Bouaddi

Dans ce contexte, le PSG va devoir revoir son calendrier. Le suivi du dossier Bouaddi reste bien actif en interne, mais la participation du joueur à une compétition internationale majeure va logiquement repousser toute avancée concrète. Entre la préparation du tournoi, la compétition elle-même et la récupération, le timing du mercato devient beaucoup plus complexe à gérer pour Paris.

Malgré ce contretemps, le PSG n’a pas abandonné l’idée de renforcer son entrejeu avec de jeunes talents à fort potentiel. Bouaddi reste l’un des profils les plus suivis en Ligue 1 grâce à sa maturité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer sous pression. Mais le LOSC, de son côté, n’a aucune intention de se précipiter et compte bien profiter de la visibilité offerte par sa jeune pépite. Un dossier qui s’annonce donc long, complexe… et forcément très convoité.

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