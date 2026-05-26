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FRANCE

PSG Mercato : un transfert surprise à 40 millions d’euros se dessine !

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 21:00
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Aston Villa accélère sur Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant du PSG, révélation de la saison et international sénégalais, est au cœur de négociations avancées avec le club anglais, qui envisagerait une grosse offre.

Le marché des transferts s’agite déjà autour d’une des pépites du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs informations concordantes, dont celles de Top Mercato, Aston Villa serait très avancé dans le dossier Ibrahim Mbaye, jeune attaquant du PSG âgé de 18 ans.

Révélé cette saison sous les ordres de Luis Enrique, Mbaye s’est progressivement installé dans la rotation parisienne avec 30 apparitions toutes compétitions confondues, dont 11 titularisations. Il affiche également 3 buts et 2 passes décisives, confirmant une montée en puissance remarquée malgré une seconde partie de saison plus irrégulière.

Son impact ne se limite pas au PSG. Désormais international sénégalais, il s’est également illustré lors de la dernière CAN avec 1 but et 2 passes décisives, renforçant son statut de jeune talent suivi de près sur la scène européenne.

Aston Villa prêt à investir 40 M€

Le club de Premier League, déjà très actif sur le marché des joueurs issus de Ligue 1 ces dernières saisons, verrait en Mbaye un renfort offensif à fort potentiel. D’après les informations de Top Mercato, les discussions seraient en cours entre les différentes parties et Aston Villa serait prêt à proposer environ 40 millions d’euros pour convaincre le PSG.

Si aucun accord n’est encore finalisé, les positions semblent évoluer dans le bon sens côté anglais. Le joueur, lui, ne serait pas fermé à un départ afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important dans un championnat plus exposé.

Le PSG en position de force

Sous contrat jusqu’en 2028, le PSG n’est pas contraint de vendre. Le club de la capitale reste attentif à l’évolution du dossier et pourrait également chercher à prolonger ou conserver son jeune talent, considéré comme un élément d’avenir du projet parisien.

Toutefois, une offre importante pourrait faire réfléchir la direction sportive, surtout dans un contexte où Mbaye n’a pas toujours été un titulaire indiscutable depuis son retour de la CAN. Reste désormais à savoir si le club de Birmingham parviendra à transformer l’intérêt en transfert concret pour l’une des révélations du PSG.

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