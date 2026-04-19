PSG Mercato : un attaquant sur le départ, son remplaçant déjà promis à Luis Enrique !

Au PSG, le dossier Ibrahim Mbaye commence à se tendre. Mais en cas de départ, une arrivée interviendra forcément.

Le dossier commence à sérieusement s’agiter en coulisses. Révélation du début de saison au PSG, le jeune talent Ibrahim Mbaye pourrait déjà faire ses valises lors du prochain mercato estival. Tout avait pourtant bien commencé. Lancé par Luis Enrique, Mbaye s’était imposé comme l’un des “titis” les plus prometteurs du club parisien, avec du temps de jeu et des performances encourageantes.

Mais depuis son retour de la CAN, la tendance s’est inversée, avec un temps de jeu en forte baisse, le retour des cadres dans la rotation, et une confiance du staff en recul.

Résultat : le jeune attaquant de 18 ans n’est plus qu’un joueur secondaire dans la hiérarchie parisienne. Une situation qui pourrait peser lourd dans ses réflexions.

Luis Enrique pas convaincu ?

En interne, le constat serait clair : malgré un fort potentiel, Mbaye n’aurait pas totalement convaincu sur la durée. Son rendement après la CAN aurait déçu une partie du staff technique. Un élément clé qui change complètement la dynamique autour de son avenir.

Car à Paris, la concurrence est féroce, et les jeunes doivent performer immédiatement pour exister.

La Premier League pousse fort

Et forcément, cette situation attire les convoitises. L’Angleterre est déjà en embuscade.

Plusieurs clubs de Premier League suivent de près le dossier, comme le rappelle PSGINSIDE-ACTUS :

Aston Villa (déjà intéressé cet hiver)

West Ham United

Brighton & Hove Albion

Newcastle United

Sa cote outre-Manche est jugée élevée, notamment grâce à son profil explosif et moderne, très compatible avec le football anglais. Même si cela reste plus hypothétique, un club comme Millwall FC pourrait aussi entrer dans la course en cas de montée.

Un choix stratégique pour le PSG, et une arrivée à la clé ?

Le club parisien se retrouve face à un dilemme : le conserver et miser sur son développement, ou bien le vendre tant que sa valeur est élevée (estimée autour de 25–30 M€). D’autant que les discussions autour de son avenir n’avancent pas vraiment, ce qui renforce l’incertitude.

De plus, comme l’a rappelé RMC Sport il y a quelques jours : « S’il y a un départ sur la ligne offensive, quel qu’il soit – on peut aussi penser à Ibrahim Mbaye (2028), dont la situation sera à surveiller de très près -, il y aura automatiquement une arrivée ». Quand on sait que le PSG discute avec les représentants de Gabriel Martinelli et Yan Diomandé, on se dit que le dossier Mbaye pourrait peser lourd…

Un départ de plus en plus crédible ?

Officiellement, Mbaye souhaite toujours s’imposer à Paris. Mais en coulisses, le joueur observe attentivement le marché.

Et dans le football moderne, ce genre de situation évolue très vite, mais pour le moment, tous les ingrédients sont réunis pour un possible départ cet été.