PSG Mercato : les priorités estivales de Luis Campos sont connues, deux noms ont fuité !

Alors que le PSG joue une fin de saison décisive sur la scène européenne et nationale, Luis Campos multiplie les déplacements et les réunions pour dessiner les contours de l’effectif 2026-2027.

Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, vit une période particulièrement intense. Habitué depuis plus d’une décennie à un rythme effréné, le Portugais enchaîne les déplacements aux quatre coins de l’Europe.

Récemment, il était à Lausanne pour suivre les Espoirs parisiens en demi-finale de Youth League face au Real Madrid (1-1, 4-5 aux tirs au but). La veille, il assistait à un quart de finale de Ligue Europa impliquant le SC Braga face au Real Betis. Deux rencontres, deux compétitions, mais un même objectif : observer, analyser et anticiper, comme le rapporte L’Équipe.

Deux noms surveillés

Au-delà des tribunes, Campos poursuit un travail de fond. Chaque semaine, il multiplie les rendez-vous avec des agents et intermédiaires, souvent dans des hôtels parisiens. Son rôle est double : entretenir un réseau solide et identifier les opportunités du marché.

Parmi les profils suivis récemment figurent notamment Gabriel Martinelli (Arsenal) ou encore le jeune talent Yan Diomandé (RB Leipzig), symbole d’une politique tournée vers les jeunes joueurs à fort potentiel, toujours selon le quotidien sportif.

Cette activité s’inscrit dans une méthode désormais bien rodée : croiser l’analyse de données, les observations de terrain et les retours humains pour affiner les décisions sportives.

Un PSG qui veut de la continuité… mais reste attentif

En interne, le message est clair : le club souhaite de la stabilité. La direction du PSG, menée par Nasser al-Khelaïfi et le coach Luis Enrique, se dit satisfaite de l’effectif actuel, construit autour de plusieurs cadres.

Parmi eux, Marquinhos reste une pièce maîtresse, au même titre que Ousmane Dembélé ou Fabian Ruiz. Le club ne souhaite pas une révolution estivale, mais plutôt des ajustements ciblés.

Cependant, certains dossiers restent sensibles :

L’avenir contractuel de Marquinhos, régulièrement ouvert au départ sans s’y engager concrètement

La situation de Bradley Barcola, encore en réflexion sur une prolongation

Le cas de Senny Mayulu, jeune espoir dont le contrat arrive à échéance

Et les joueurs en quête de temps de jeu comme Gonçalo Ramos ou Lee Kang-in

Un mercato ciblé plutôt qu’une révolution

Le PSG ne prévoit pas de transformation massive. La stratégie est claire : recruter seulement si cela apporte une vraie plus-value.

Deux priorités sont identifiées :

Un renfort défensif

Un élément offensif capable d’apporter une différence immédiate

Le club travaille déjà avec des listes de joueurs par poste, réparties selon plusieurs niveaux financiers. Une méthode structurée qui permet d’anticiper tous les scénarios, y compris les départs inattendus.

Entre stabilité et imprévus

Le modèle voulu par la direction s’inspire des grandes dynasties européennes : continuité, stabilité et ajustements précis plutôt que bouleversements permanents.

Mais dans un football moderne où les contrats, les ambitions individuelles et les opportunités de marché évoluent vite, le PSG sait que cette stabilité devra être défendue chaque été.

Luis Campos, lui, continue de parcourir l’Europe pour garder une longueur d’avance. Et préparer, dans l’ombre, le prochain visage du Paris Saint-Germain.