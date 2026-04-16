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FRANCE

PSG Mercato : blocage pour Dembélé, la pression des clubs intéressés s’intensifie !

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 17:20
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En pleine réussite sportive, le PSG avance aussi en coulisses sur un chantier crucial : sécuriser ses cadres pour les années à venir. Mais si plusieurs dossiers sont bien avancés, celui d’Ousmane Dembélé commence à inquiéter…

Malgré un contexte idéal avec une qualification en demi-finales de Ligue des champions et une dynamique collective impressionnante, les discussions autour de l’attaquant français patinent encore.

Dembélé hésite, les clubs commencent à s’agiter

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé reste une priorité pour la direction parisienne. Mais les négociations ne sont pas simples selon RMC.

Après un premier refus, les discussions se poursuivent dans le calme, mais un point bloque :
le joueur souhaite une revalorisation salariale plus importante, notamment sur la part fixe.

Une situation qui commence à attirer l’attention d’autres clubs européens, prêts à se positionner si le dossier venait à s’enliser.

Même si Paris reste confiant, le temps joue désormais un rôle clé.

PSG : plusieurs prolongations déjà bouclées

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain avance sur d’autres dossiers.

  • Luis Enrique est proche de prolonger jusqu’en 2030
  • Lucas Beraldo devrait également étendre son contrat
  • Willian Pacho et João Neves sont en passe de signer jusqu’en 2031
  • Fabián Ruiz devrait prolonger malgré sa blessure

Une stratégie claire : construire un projet stable autour de joueurs clés.

Barcola et Mayulu : des dossiers encore ouverts

Mais Ousmane Dembélé n’est pas le seul cas sensible.

Le dossier Bradley Barcola reste lui aussi en suspens. Très performant cette saison, l’attaquant attire les convoitises et pourrait faire monter les enchères.

Même chose pour Senny Mayulu, dont la situation s’est récemment apaisée après des tensions internes. Un départ n’est plus certain, mais rien n’est encore signé.

PSG : un équilibre fragile à maintenir

Le Paris Saint-Germain se trouve aujourd’hui dans une position délicate.

D’un côté, une dynamique sportive exceptionnelle
De l’autre, des négociations sensibles avec plusieurs joueurs clés

La gestion de ces prolongations sera déterminante pour la suite du projet.

Verdict : un dossier Dembélé à surveiller de près

Le cas Ousmane Dembélé pourrait bien devenir le feuilleton majeur du mercato parisien.

  • discussions en cours
  • exigences élevées
  • concurrence extérieure

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