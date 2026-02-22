Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’été s’annonce incandescent au PSG. En toile de fond, la crainte d’un départ de Marquinhos met le club de la capitale en pleine réflexion, avec un nom qui monte en puissance : celui d’Edmond Tapsoba (27 ans), défenseur solide du Bayer Leverkusen.

L’incertitude gagne du terrain autour de Marquinhos, pilier du PSG depuis plus d’une décennie. Des rumeurs insistantes évoquent un possible départ vers le Moyen-Orient, avec le Qatar en ligne de mire. Le scénario d’un transfert prend de l’épaisseur, accentué par la volonté parisienne de ne pas se retrouver pris de court.

Pour mesurer l’impact d’une telle perte, il suffit de rappeler le poids de Marquinhos dans l’histoire du club : plus de 500 matchs disputés avec Paris, leader du vestiaire et symbole de stabilité défensive. Son avenir est néanmoins devenu la grande question de l’été du côté du Parc.

Face à cette situation, la cellule de recrutement a intensifié ses réflexions. Plusieurs candidats sont évoqués pour une succession potentielle, comme détaillé dans ce focus des pistes défensives sur le marché.

Edmond Tapsoba, la priorité parisienne au mercato

Face au risque de voir partir leur capitaine, Sky Germany affirme que le PSG mise gros sur Edmond Tapsoba. À 25 ans, le défenseur central s’est imposé parmi les références de Bundesliga. Avec Leverkusen, il cumule les saisons pleines et accumule l’expérience au haut niveau européen.

Le PSG a déjà balisé le terrain : Tapsoba dispose d’une clause estimée initialement à 100 millions d’euros, mais le contexte financier pèse lourd sur Leverkusen. De récentes ouvertures du club allemand laissent imaginer un transfert autour de 50 à 60 millions d’euros — une fenêtre de tir que Paris veut absolument saisir.

Signe d’une attente fébrile : le Bayer prospecte déjà pour remplacer son défenseur, notamment au Portugal et en Ligue 1. Les négociations pourraient donc s’accélérer, et ce dossier reste plus que jamais un enjeu stratégique pour le PSG soucieux de préserver la solidité de son axe central.

Une concurrence XXL pour Tapsoba

Si Paris tient à anticiper un possible tournant post-Marquinhos, la piste Tapsoba ne se limite pas aux frontières françaises. Des cadors européens tels que le Real Madrid, Manchester United et Liverpool se tiennent prêts à lancer la bataille, conscients de l’opportunité à saisir sur ce profil recherché.

Dans cet affrontement à plusieurs vitesses, chaque offre, chaque contact compte. Pour Paris, il ne s’agit pas seulement de remplacer leur capitaine, mais aussi de remporter un bras de fer face à l’élite continentale. Cette nouvelle course à la signature, digne d’un feuilleton estival, devrait tenir en haleine tous les supporters parisiens.

L’avenir du PSG se joue aussi hors des terrains, dans des négociations âpres et ultra concurrentielles. Retrouvez davantage de repères et de détails sur le parcours complet de Marquinhos à Paris, pilier dont le possible départ réécrit déjà la stratégie parisienne. Pour suivre la dynamique générale du mercato, la section dédiée de Foot Mercato passe également en revue tous les mouvements clés — preuve que la saga ne fait que commencer.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League