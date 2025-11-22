FC Nantes Mercato : Tati a demandé à partir en janvier !
S’il joue ce soir face au Havre, Marquinhos disputera son 500e match avec le PSG. Mais il n’est pas sûr du tout d’être titulaire car il a joué deux fois avec le Brésil pendant la trêve internationale.

Déjà recordman des matches joués sous le maillot du PSG, Marquinhos pourrait atteindre un chiffre gigantesque, ce soir face au Havre : la barre des 500. Le défenseur central brésilien de 31 ans, arrivé au début du projet QSI, en 2013-14, n’est cependant pas sûr du tout de disputer cette rencontre. En effet, il a joué deux fois avec la sélection brésilienne pendant la trêve internationale et Luis Enrique pourrait décider de le laisser sur le banc pour le reposer. L’entraîneur du PSG, dont la plupart des cadres ont été blessés depuis le début de la saison, ne veut prendre aucun risque. Quitte à gâcher la fête.

Un onze très remanié face au Havre

D’ailleurs, pour L’Equipe comme pour Le Parisien, le PSG alignera une sorte d’équipe bis, ce soir, pour accueillir les Normands, qui luttent pour leur maintien. En dehors de Chevalier, Vitinha et Neves, habituels titulaires, tous les autres joueurs alignés au coup d’envoi seraient remplaçants si le groupe était au complet. Pour la défense centrale, le quotidien sportif mise sur une doublette Zabarnyi-Beraldo. Avec Zaïre-Emery en latéral droit et Hernandez à gauche. Au milieu, Mayulu épaulerait les deux Portugais alors que l’attaque serait composée de Barcola, Ramos et Lee.

Pour le PSG, c’est victoire obligatoire ce soir, surtout après la victoire de l’OM hier à Nice (5-1). Les Phocéens sont repassés devant au classement. Même un nul ne suffirait pas à Paris pour reprendre la tête puisque Marseille compte désormais huit buts d’avance au goal average (+21 contre +13).

