RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !
PSG : João Neves a semé le chaos à Paris, Luis Enrique sonne l’alerte

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
William Tertrin
21 novembre 2025

Le PSG rafle tout ces derniers mois, collectivement comme individuellement. Mais, en conférence de presse, une question sur João Neves a fait bondir Luis Enrique, le coach parisien.

Avant d’entamer une fin d’année étouffante, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 samedi soir au Parc des Princes face au Havre (21h05). Ce match de la 13e journée ouvre une séquence infernale d’un marathon de plusieurs matchs à enchaîner, un tournant majeur dans la saison parisienne. À l’occasion de sa conférence de presse, Luis Enrique a profité de ce moment pour diffuser un discours qu’il a déjà tenu par le passé.

Une question sur João Neves qui fait dévier le débat

Interrogé sur la place de João Neves dans la hiérarchie mondiale, l’entraîneur parisien a immédiatement désamorcé l’idée d’un classement individuel, préférant souligner le danger d’un excès de personnalisation dans un sport collectif.

« Si je dois classer Joao, la prochaine question sera de savoir où je situe Warren, Fabian, et après l’entraîneur a des problèmes ! »

Luis Enrique ne veut pas entrer dans le jeu des comparaisons. Selon lui, le PSG doit rester concentré sur le collectif plutôt que sur les performances isolées, alors qu’Achraf Hakimi vient justement d’être sacré meilleur joueur africain de l’année 2025, ou encore Dembélé Ballon d’Or.

Luis Enrique : “Moins de prix et plus de concentration”

Le technicien espagnol ne cache pas son plaisir de travailler avec son groupe, qu’il juge riche et compétitif, mais il reconnaît une inquiétude grandissante : les récompenses individuelles qui s’enchaînent autour des joueurs parisiens.

« Je suis content d’avoir cette équipe, mais je suis un peu préoccupé par les bruits que j’entends autour de l’équipe et des prix individuels que l’on donne aux joueurs, alors que le foot est un sport d’équipe. »

Cette avalanche de distinctions, qui pourrait paraître anodine, constitue selon lui une distraction dangereuse en pleine période cruciale.

« Il faut être prêt à travailler comme équipe, les prix ne m’intéressent pas. C’est une saison différente car il y a beaucoup de reconnaissance, mais je suis préoccupé car je ne veux pas parler du passé, mais du futur. Moins de prix et plus de concentration, c’est ce qu’on veut. »

Un avertissement avant un mois charnière

Le message est clair : alors que le PSG s’apprête à affronter une série de matchs déterminants en Ligue 1 comme en compétitions européennes, Luis Enrique veut resserrer les rangs et écarter les distractions externes.
Le coach assume un discours de vigilance, presque de discipline, pour éviter que l’équipe ne se disperse à un moment où chaque détail comptera.

Propos rapportés par Le Parisien.

