PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune
PSG : d'énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !

PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !
William Tertrin
20 novembre 2025

À l’approche du retour de la Ligue 1, le PSG de Luis Enrique a appris une pluie de bonnes nouvelles au sujet de ses blessés.

Paris retrouve la Ligue 1 avec un œil attentif sur la récupération de ses cadres blessés. Alors que le Havre s’annonce au Parc ce samedi, l’état de santé de Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi concentre toutes les attentions. Tour d’horizon sur ces dossiers médicaux et sur ce que l’effectif peut espérer pour aborder la suite du calendrier.

Ousmane Dembélé : un retour imminent ?

C’est le meilleur scénario du moment pour Paris : l’éclaircie pourrait venir d’un élément offensif majeur. Touché au mollet lors du choc face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé semble être à l’aube d’un retour. Le Ballon d’or 2025, qui a manqué le dernier rassemblement tricolore pour se soigner, multiplie désormais les efforts en séance individuelle.

Si la phase de reprise se passe bien, la décision pourrait tomber dès vendredi pour réintégrer le groupe à temps face au Havre. Dans tous les cas, la prudence règne : personne n’imagine brûler les étapes, mais la possibilité de revoir Dembélé dès ce week-end sur le banc ou même sur la pelouse est plus que jamais d’actualité, rapporte RMC Sport. La gestion du staff vise une présence assurée pour la réception de Tottenham le 26 novembre, avant une séquence cruciale pour le PSG.

Reste à voir s’il pourra rapidement retrouver son rôle d’accélérateur, alors qu’il totalise déjà 2 buts et une passe décisive en 6 apparitions de Ligue 1 cette saison. Paris espère évidemment que son attaquant confirme cette montée en puissance et tire le groupe vers le haut dans les semaines charnières à venir.

Désiré Doué : reprise en fin d’année espérée

Le jeune attaquant parisien poursuit lui aussi sa convalescence, après avoir été contraint de quitter prématurément le terrain à Lorient en larmes. Sa lésion à la cuisse droite, survenue le 29 octobre, implique un retour soigneusement planifié. Le staff ne laisse rien au hasard : l’objectif affiché est une reprise pour la fin d’année, ou au plus tard à l’occasion du Trophée des Champions, face à l’OM, début janvier au Koweït.

Le club préfère miser sur la patience et une récupération complète, privilégiant la sécurité à court terme pour permettre au joueur de retrouver la plénitude de ses moyens dans la durée. Les supporters devront donc s’armer d’un peu de patience avant de revoir l’une des promesses offensives du PSG, auteur d’un très bon début de saison avant sa blessure.

Achraf Hakimi : incertitude autour de la CAN

Pour Achraf Hakimi, la situation reste plus complexe. Blessé à la cheville après un tacle musclé contre le Bayern, le latéral marocain suit un protocole strict de rééducation, apparaissant récemment en public équipé d’une botte orthopédique. Le rêve de disputer le match d’ouverture de « sa » CAN, le 21 décembre, demeure, même si le timing paraît ambitieux.

Il faudra suivre de près l’évolution de la guérison et les réévaluations médicales qui rythment ces prochaines semaines. Les observateurs se penchent déjà sur les démarches d’Achraf Hakimi pour accélérer son retour de blessure, élément déterminant pour sa participation à la compétition continentale et pour ses prochaines échéances avec Paris.

Si tout se déroule normalement, le sélectionneur marocain pourrait tout de même compter sur son leader défensif au cours du tournoi. La gestion médicale reste toutefois prioritaire pour le PSG qui entend préserver son latéral dans la perspective de la deuxième partie de saison.

Mendes de retour à l’entraînement

De son côté, Nuno Mendes, de retour après une entorse du genou gauche subie contre le Bayern Munich le 4 novembre, a repris l’entraînement, selon L’Équipe. Il avait manqué le match contre Lyon et la dernière trêve internationale avec le Portugal..

