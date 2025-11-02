OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !
PSG : Dembélé vend la mèche sur son état de santé très inquiétant, son avenir en danger ?

Ousmane Dembélé (PSG)
Bastien Aubert
2 novembre 2025

Le PSG a décroché une victoire précieuse face à l’OGC Nice (1-0), mais la soirée a été marquée par l’inquiétude autour de Ousmane Dembélé. De retour sur la pelouse du Parc des Princes pour les quinze dernières minutes, l’ailier français a livré une déclaration qui interpelle tout le staff parisien. Focus sur la montée d’angoisse et les questions que soulève la situation de l’international tricolore.

Ousmane Dembélé, une rechute inquiétante face à Nice

Entré en jeu avec prudence, Ousmane Dembélé revenait d’une lésion aux ischios-jambiers contractée avec les Bleus en septembre. Les images capturées en toute fin de match ont instantanément fait le tour du vestiaire et plus loin encore : « J’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal », a-t-il murmuré à ses coéquipiers alors que Paris venait d’assurer les trois points. Ces mots glacèrent l’ambiance et traduisent une réelle souffrance physique, laissant craindre une rechute à un moment crucial de la saison.

Ce court passage sur le terrain – à peine un quart d’heure – remet en cause la stratégie de retour progressif du joueur. L’international français, qui avait déjà connu plusieurs coups d’arrêts à cause de problèmes musculaires, suscite désormais un vrai débat sur la gestion des joueurs revenant de blessure, dans un effectif déjà touché par la fragilité de certains cadres.

La réaction de Luis Enrique après la rencontre

En conférence de presse, Luis Enrique s’est voulu mesuré mais lucide sur la situation. Il a insisté sur la nécessité d’écouter le joueur et de surveiller étroitement ses sensations : « Il faut rester calme, surveiller ses sensations. Qu’il joue dix ou vingt minutes, il est impressionnant, et on est content de voir son évolution. » L’entraîneur parisien l’affirme, aucune précipitation ne sera tolérée dans le protocole de reprise.

Cette déclaration traduit à la fois la confiance du coach envers Dembélé mais aussi la vigilance extrême du staff, déjà éprouvé face aux incertitudes liées à la santé de certains joueurs majeurs. À ce titre, la situation d’autres stars du championnat, comme le retour imminent de Paul Pogba avec l’AS Monaco, rappelle la complexité de gérer les phases post-blessure au plus haut niveau.

Quel avenir pour Dembélé et le PSG ?

L’importance de Dembélé dans les plans du PSG pour cette saison est indiscutable, tant pour ses qualités techniques que pour son explosivité sur le front de l’attaque. Mais cette nouvelle alerte aux ischio-jambiers jette un flou sur sa disponibilité pour les prochaines échéances, alors que Paris va enchaîner des confrontations décisives en Ligue 1 et sur la scène européenne.

La gestion de son cas sera déterminante. Le club va devoir allier patience et rigueur pour éviter une rechute aux conséquences lourdes. Les supporters s’interrogent désormais sur la durée d’indisponibilité potentielle, tandis que Luis Enrique devra peut-être repenser l’organisation offensive si l’ancien Barcelonais venait à manquer plusieurs rencontres.

Face à l’incertitude entourant la santé de Dembélé, la question de la profondeur d’effectif et de la capacité du PSG à s’adapter à ces imprévus est plus que jamais d’actualité. Sans oublier, en parallèle, que le club observe aussi les dynamiques des autres rivaux alors que certains, à l’instar de Paul Pogba, traversent également des périodes d’incertitude physique.

