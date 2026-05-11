Pronostic RC Lens – PSG : les Sang et Or peuvent-ils retarder encore le titre des Parisiens ?

Voici l’analyse complète du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Reporté afin de permettre au Paris Saint-Germain de préparer dans les meilleures conditions son quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, le choc entre le RC Lens et le PSG va enfin se jouer ce mercredi (21h). Mais peut-on encore parler d’un choc ? À deux journées de la fin du championnat, les hommes de Luis Enrique comptent six points d’avance et une différence de buts largement à leur avantage par rapport aux Sang et Or, leurs dauphins, et sont quasiment champions de France.

Ligue 1 – RC Lens vs PSG

Mercredi 13 mai 2026 · 21h · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : préserver l’espoir et faire vibrer Bollaert

Même si le titre semble désormais s’éloigner, le RC Lens veut terminer cette saison en beauté. Longtemps au coude-à-coude avec le PSG dans cette course au sommet, les Sang et Or ont confirmé leur montée en puissance cette année et restent redoutables dans leur antre de Bollaert.

Poussés par un public incandescent, les Lensois devraient imposer beaucoup d’intensité dès les premières minutes. L’équipe de Pierre Sage s’appuie sur un jeu agressif à la récupération, des transitions rapides et une grosse capacité à mettre du rythme dans les grands rendez-vous.

Mais face à une équipe parisienne très difficile à déséquilibrer lorsqu’elle monopolise le ballon, Lens devra réussir un match presque parfait dans les deux surfaces. Le moindre manque de concentration pourrait rapidement se payer cash contre l’armada offensive parisienne.

L’autre enjeu pour les Nordistes sera également mental. Après avoir longtemps cru pouvoir jouer le titre jusqu’au bout, Lens doit éviter toute forme de frustration ou de relâchement dans ce sprint final.

PSG : finir le travail

Le PSG aborde ce déplacement avec une énorme occasion de plier définitivement le championnat. Malgré un calendrier chargé ces dernières semaines, les Parisiens continuent d’afficher une vraie maîtrise collective sous Luis Enrique.

Le club de la capitale semble avoir trouvé un équilibre intéressant entre solidité défensive et efficacité offensive. Même lorsque Paris ne domine pas outrageusement ses adversaires, cette équipe dégage une impression de contrôle permanent.

À l’extérieur, les Parisiens ont également montré cette saison qu’ils savaient gérer les ambiances hostiles et les matchs à forte pression. Avec la profondeur de banc dont dispose Luis Enrique, le PSG possède plusieurs profils capables de faire basculer une rencontre à tout moment.

Reste désormais à savoir si les Parisiens joueront ce match avec une approche prudente ou avec l’envie de frapper un grand coup sur la pelouse de leur principal poursuivant.

Les confrontations récentes

Les derniers affrontements entre le RC Lens et le PSG ont souvent offert du spectacle et des matchs très engagés.

Sur les 10 dernières confrontations :

PSG : 6 victoires

RC Lens : 1 victoire

Matchs nuls : 3

Même si Paris garde l’avantage sur la période récente, Lens a régulièrement posé des problèmes au club de la capitale à Bollaert.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Sima, Thomasson, Sangaré, Udol – Sotoca, Saïd – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner (blessés, reprise), Abdulhamid (suspendus).

Incertains : Thauvin, Saint-Maximin (blessés).

La compo probable du PSG : Safonov – Mayulu, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Absents : Hakimi, Chevalier (blessés), Ndjantou (reprise).

Incertain : Zaïre-Emery (blessé).

Les joueurs à suivre

Adrien Thomasson (RC Lens) : Très actif dans l’entrejeu lensois, Adrien Thomasson reste sur une belle dynamique avec 2 buts et 1 passe décisive lors de ses 4 derniers matchs. Capable de se projeter rapidement vers l’avant tout en apportant beaucoup d’intensité au pressing, le milieu lensois sera l’un des éléments clés pour tenter de faire vaciller le PSG.

Désiré Doué (PSG) : Le jeune offensif parisien continue de monter en puissance dans cette fin de saison. Décisif lors de 4 des 5 derniers matchs du PSG, Désiré Doué impressionne par sa percussion, sa qualité technique et sa capacité à créer des différences dans les zones dangereuses. Dans un match qui pourrait offrir des espaces, il pourrait encore se montrer déterminant.

Les tendances de cotes : léger avantage PSG

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire RC Lens (1) 3,30 ≈ 30% Lens croit à l’exploit Match nul (X) 3,90 ≈ 25% Un scénario crédible Victoire PSG (2) 1,92 ≈ 52% Paris favori malgré le déplacement

Les bookmakers placent le PSG en favori de cette rencontre malgré l’ambiance toujours particulière du stade Bollaert-Delelis. Lens conserve toutefois une vraie crédibilité à domicile, ce qui explique des cotes relativement équilibrées pour un choc entre les deux premières équipes du championnat.

Nos pronostics pour RC Lens – PSG

Match nul : Dans une ambiance bouillante à Bollaert, Lens semble capable de tenir tête à un PSG quasiment champion et peut profiter d’un léger relâchement parisien dans ce sprint final.

: Dans une ambiance bouillante à Bollaert, Lens semble capable de tenir tête à un PSG quasiment champion et peut profiter d’un léger relâchement parisien dans ce sprint final. Les deux équipes marquent : Les deux formations disposent de nombreux arguments offensifs et devraient se créer plusieurs situations dans un match qui s’annonce rythmé.

: Les deux formations disposent de nombreux arguments offensifs et devraient se créer plusieurs situations dans un match qui s’annonce rythmé. Plus de 2,5 buts dans le match : Entre l’intensité lensoise et la qualité technique parisienne, cette affiche pourrait offrir plusieurs buts.

Score possible

2-2 : Le RC Lens devrait réussir à bousculer le PSG par séquences grâce à son pressing et au soutien de Bollaert, mais Paris possède suffisamment de talent offensif pour répondre et repartir avec un point.