Pronostic FC Nantes – OM : Marseille peut-il envoyer les Canaris en Ligue 2 ?

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi (15h) sur la pelouse du FC Nantes, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Sixièmes au classement à quatre points du podium, les Olympiens sont désormais en mauvaise posture pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. De leur côté, les Canaris se rapprochent journée après journée de leur première relégation en Ligue 2 depuis 2009.

Ligue 1 – FC Nantes vs OM

Samedi 2 mai 2026 · 15h · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : jouer avec le couteau sous la gorge

La pression est maximale sur les épaules nantaises. Englué dans la zone rouge, le FC Nantes se rapproche dangereusement d’un retour en Ligue 2, un scénario que le club n’a plus connu depuis plus d’une décennie.

À domicile, les Canaris devront afficher un tout autre visage. Trop souvent, cette saison, ils ont manqué de constance, alternant entre séquences encourageantes et trous d’air préjudiciables. Face à Marseille, ils n’auront pas le luxe d’attendre.

Dans ce type de rencontre, Nantes pourrait privilégier une entame prudente, avec un bloc compact et une volonté de fermer les espaces. Mais à mesure que le temps passera, la nécessité de prendre des points pourrait les pousser à se découvrir davantage.

Le danger : s’exposer face à une équipe marseillaise redoutable en transition.

Olympique de Marseille : efficacité exigée à l’extérieur

Pour Marseille, l’équation est simple : gagner pour continuer à croire à une qualification directe en Ligue des Champions. Mais loin de ses bases, l’OM a parfois montré des signes de fragilité cette saison.

Capables de dominer dans le jeu, les Olympiens ont néanmoins tendance à manquer de constance dans la finition et à laisser des espaces derrière eux. Dans un match comme celui-ci, la gestion des temps faibles sera déterminante.

Marseille devrait logiquement prendre le contrôle du ballon et imposer son rythme. Mais face à une équipe qui joue sa survie, il faudra se montrer patient et éviter toute précipitation.

Le défi : transformer la domination en occasions franches, puis en buts.

Les confrontations récentes

Les duels entre Nantes et Marseille ont souvent offert des matchs accrochés ces dernières saisons, mais tournent largement à l’avantage des Olympiens.

Sur les 10 dernières confrontations :

OM : 7 victoires

Nantes : 1 victoire

Matchs nuls : 2

Le FC Nantes reste malgré tout sur une victoire au Vélodrome (0-2) lors du dernier match entre les deux équipes.

Les compos probables

La compo probable du FC Nantes : Lopes – Guilbert, Youssif, Cozza, Machado – Sissoko, Lepenant – Kaba, Abline, Leroux – Ganago.

Absents : Centonze, Amian, Tati, Mirbach (blessés), Tabibou (suspendu).

Incertain : Coquelin (blessé).

La compo probable de l’OM : Rulli – Traoré, Balerdi, Medina, Emerson – Greenwood (ou Nwaneri), Nnadi, Höjbjerg, Vermeeren, Q. Timber – Aubemayang.

Absents : Aguerd, Kondogbia, Egan-Riley (blessés, reprise), Pavard, Weah (suspendus).

Incertains : Paixão, Gouiri, Nadir (blessés).

Les joueurs à suivre

Matthis Abline (FC Nantes) : de plus en plus influent dans l’animation offensive nantaise, l’attaquant prêté apporte mobilité et percussion dans le dernier tiers. Capable de se projeter rapidement et de créer des décalages, il sera une arme précieuse pour exploiter les espaces laissés par l’OM, notamment en contre.

Mason Greenwood (OM) : véritable facteur X de l’attaque marseillaise, il possède la capacité de faire basculer un match sur un geste. Sa qualité de frappe, sa créativité et sa faculté à éliminer en un contre un en font un danger constant. Dans un match potentiellement fermé, il pourrait être celui qui débloque la situation.

Les tendances de cotes : Marseille légèrement favori

Issue Cote Probabilité implicite Victoire FC Nantes 4,60 ≈ 20–22 % Match nul 4,10 ≈ 23–25 % Victoire Olympique de Marseille 1,65 ≈ 58–62 %

Les bookmakers placent clairement Marseille en favori, mais la cote du nul reste élevée, signe d’un match potentiellement plus accroché qu’il n’y paraît face à un Nantes en mission maintien.

Nos pronostics pour FC Nantes – OM

Victoire de l’OM : malgré le contexte piégeux, l’écart de qualité entre les deux équipes devrait finir par peser. Marseille aura plus de maîtrise dans le jeu et davantage d’armes offensives pour faire la différence, même si cela pourrait se jouer sur peu de choses.

Moins de 3,5 buts : l’enjeu du match risque de fermer les débats. Nantes jouera avec prudence pour ne pas se découvrir trop tôt, tandis que l’OM pourrait gérer sans forcément se livrer, ce qui limite les chances d’un match prolifique.

Score possible

2-0 pour l’OM : Dans une rencontre globalement maîtrisée, Marseille pourrait faire la différence progressivement. Un premier but pour faire sauter le verrou nantais, puis un second en fin de match pour sécuriser le résultat face à une équipe obligée de se découvrir.