À LA UNE DU 1 MAI 2026
[08:40]FC Nantes : staff, mercato, contrat… les dernières avancées du dossier Olivier Pantaloni
[08:20]RC Lens Mercato : un cador de Ligue 1 au Racing cet été, c’est bouclé ! 
[08:00]Stade Rennais : Franck Haise en pleine bagarre à Rennes ! 
[07:40]OM Mercato : Stéphane Richard a bouclé sa première signature, c’est un crack qui affole l’Europe !
[07:20]ASSE Mercato : Kilmer a déjà assuré la relève de Lucas Stassin 
[07:00]PSG Mercato : une recrue tombée du ciel pour Luis Enrique, le FC Nantes enrage ! 
[06:40]Pronostic Osasuna – FC Barcelone : piège en vue pour le Barça avant le Clasico ?
[06:20]Pronostic OGC Nice – RC Lens : qui prendra l’ascendant avant la finale de Coupe de France ?
[06:00]ASSE : Montanier vers de grosses surprises dans sa compo à Rodez ?
[05:40]Pronostic PSG – Lorient : Paris veut plier la Ligue 1 avant le retour face au Bayern
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer a déjà assuré la relève de Lucas Stassin 

Par Bastien Aubert - 1 Mai 2026, 07:20
💬 Commenter
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Licas Stassin n’aurait aucune intention de quitter l’ASSE, surtout en cas de montée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures a déjà tout prévu.

L’ASSE continue de construire l’avenir. Alors que Lucas Stassin attire déjà les regards au mercato, les dirigeants stéphanois ont décidé de verrouiller l’un des plus gros espoirs du centre de formation : Noah Moulin.

Un nouveau Moulin fait mouche à l’ASSE

Selon Peuple Vert, le jeune attaquant né en 2008 va signer son premier contrat professionnel avec les Verts pour les trois prochaines saisons. Une étape majeure dans la progression d’un joueur considéré depuis plusieurs années comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération à l’ASSE. Formé au club depuis son arrivée officielle en août 2019, Noah Moulin a gravi les échelons un à un sans jamais brûler les étapes. Des catégories U12 jusqu’à la réserve, le jeune offensif a toujours avancé avec sérieux et régularité. Et son profil intrigue énormément en interne.

Capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif, Moulin peut aussi reculer dans un rôle de milieu relayeur grâce à sa qualité technique et son intelligence de jeu. Une polyvalence rare qui plaît particulièrement à la direction sportive de l’ASSE. Cette saison 2025-2026 a marqué un nouveau tournant dans son développement. Avec la réserve, le jeune joueur a découvert un football plus physique et plus exigeant face aux adultes. Un apprentissage jugé très positif par l’ASSE.

Une place en réserve avant mieux ?

Ses performances lui ont d’ailleurs permis de goûter à plusieurs séances avec le groupe professionnel ces derniers mois. Une expérience importante qui confirme la confiance grandissante du club envers son jeune talent. En fin de contrat au mois de juin, l’ASSE n’a pas voulu prendre le moindre risque. La signature de ce premier contrat professionnel apparaît comme une priorité stratégique pour Kilmer Sports Ventures, bien décidé à sécuriser les meilleurs éléments du centre de formation.

Dans les coulisses, certains voient déjà en Noah Moulin un joueur capable de suivre progressivement la trajectoire de Lucas Stassin à moyen terme. Le club sait que les jeunes profils offensifs à fort potentiel deviennent des actifs majeurs dans le football moderne. La saison prochaine, Moulin évoluera principalement avec la réserve afin de poursuivre sa montée en puissance. Mais en interne, l’objectif est clair : le rapprocher progressivement du groupe professionnel et accélérer son intégration dans le projet stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot