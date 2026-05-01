La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Licas Stassin n’aurait aucune intention de quitter l’ASSE, surtout en cas de montée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures a déjà tout prévu.

L’ASSE continue de construire l’avenir. Alors que Lucas Stassin attire déjà les regards au mercato, les dirigeants stéphanois ont décidé de verrouiller l’un des plus gros espoirs du centre de formation : Noah Moulin.

Un nouveau Moulin fait mouche à l’ASSE

Selon Peuple Vert, le jeune attaquant né en 2008 va signer son premier contrat professionnel avec les Verts pour les trois prochaines saisons. Une étape majeure dans la progression d’un joueur considéré depuis plusieurs années comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération à l’ASSE. Formé au club depuis son arrivée officielle en août 2019, Noah Moulin a gravi les échelons un à un sans jamais brûler les étapes. Des catégories U12 jusqu’à la réserve, le jeune offensif a toujours avancé avec sérieux et régularité. Et son profil intrigue énormément en interne.

Capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif, Moulin peut aussi reculer dans un rôle de milieu relayeur grâce à sa qualité technique et son intelligence de jeu. Une polyvalence rare qui plaît particulièrement à la direction sportive de l’ASSE. Cette saison 2025-2026 a marqué un nouveau tournant dans son développement. Avec la réserve, le jeune joueur a découvert un football plus physique et plus exigeant face aux adultes. Un apprentissage jugé très positif par l’ASSE.

Une place en réserve avant mieux ?

Ses performances lui ont d’ailleurs permis de goûter à plusieurs séances avec le groupe professionnel ces derniers mois. Une expérience importante qui confirme la confiance grandissante du club envers son jeune talent. En fin de contrat au mois de juin, l’ASSE n’a pas voulu prendre le moindre risque. La signature de ce premier contrat professionnel apparaît comme une priorité stratégique pour Kilmer Sports Ventures, bien décidé à sécuriser les meilleurs éléments du centre de formation.

Dans les coulisses, certains voient déjà en Noah Moulin un joueur capable de suivre progressivement la trajectoire de Lucas Stassin à moyen terme. Le club sait que les jeunes profils offensifs à fort potentiel deviennent des actifs majeurs dans le football moderne. La saison prochaine, Moulin évoluera principalement avec la réserve afin de poursuivre sa montée en puissance. Mais en interne, l’objectif est clair : le rapprocher progressivement du groupe professionnel et accélérer son intégration dans le projet stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2