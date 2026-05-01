Pronostic Rodez – ASSE : victoire obligatoire ou barrages pour les Verts ?

Voici l’analyse complète du match de la 33e journée de Ligue 2 entre Rodez et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Lourdement battue le week-end dernier par Troyes (0-3), l’AS Saint-Étienne est retombée à la troisième placeet n’a plus son destin en mains pour monter directement en Ligue 2 à l’issue de la saison. Les Verts doivent impérativement réagir ce samedi (20h) lors de leur déplacement sur la pelouse de Rodez afin de mettre la pression sur Le Mans, désormais deuxième.

Ligue 2 – Rodez vs ASSE

Samedi 2 mai 2026 · 20h · Stade Paul-Lignon

Rodez : une forteresse à défendre jusqu’au bout

Dans leur stade Paul-Lignon, les Ruthénois se sont forgé une solide réputation cette saison. Capables de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat, ils s’appuient sur une grande intensité et une discipline collective bien huilée.

Rodez se distingue par sa capacité à poser des problèmes dans les duels et à exploiter rapidement les espaces. L’équipe n’a pas besoin de monopoliser le ballon pour être dangereuse : elle sait frapper vite, souvent en transition, et profiter des moindres déséquilibres adverses.

Face à un prétendant à la montée, l’approche pourrait être pragmatique : bloc compact, agressivité dans les duels et projection rapide vers l’avant. Dans un contexte où chaque point compte, Rodez aura à cœur de faire tomber un cador et de confirmer sa solidité à domicile.

AS Saint-Étienne : réaction attendue sous haute pression

La claque reçue face à Troyes a laissé des traces. Désormais troisièmes, les Stéphanois sont contraints de courir après les résultats et n’ont plus de marge d’erreur dans ce sprint final.

À l’extérieur, l’ASSE devra montrer un tout autre visage. Moins souverains loin de leurs bases, les Verts devront rapidement entrer dans leur match pour éviter de subir la pression imposée par Rodez.

Dans le jeu, Saint-Étienne dispose de davantage de maîtrise technique et d’un potentiel offensif supérieur. Mais cette supériorité devra se traduire concrètement, ce qui n’a pas toujours été le cas récemment. La clé résidera dans leur capacité à convertir leurs temps forts et à ne pas s’exposer aux contres.

Ce déplacement s’annonce donc comme un véritable test mental : savoir réagir après une lourde défaite et assumer un statut de favori dans un environnement hostile.

Les confrontations récentes

Les dernières oppositions entre les deux formations ont souvent été accrochées, avec peu d’écart au tableau d’affichage.

Sur les 8 confrontations de l’histoire entre les deux équipes :

ASSE : 3 victoires

Rodez : 2 victoires

Matchs nuls : 3

Un historique équilibré qui reflète bien la physionomie attendue pour ce match : serré, engagé et indécis.

Les compos probables

La compo probable de Rodez : Braat – Galves, Laurent, Jolibois, Lipinski, Evan’s – Younoussa, Trouillet, Joly – Baldé, Arconte.

Absent : Tebily (blessé).

AS Saint-Étienne : Larsonneur – Pedro, Bernauer, Nadé, Old – Boakye, Kanté, Miladinovic – Cardona, Stassin, Duffus.

Absents : Lamba, Le Cardinal, Traoré, El Jamali, Jaber, Tardieu, Davitashvili, N’Guessan, Paalberg, Eymard (blessés).

Les joueurs à suivre

Tairyk Arconte (Rodez) : meilleur buteur du club cette saison avec 13 réalisations, il est la principale arme offensive des Ruthénois. Puissant et opportuniste, il excelle dans la surface et sait profiter de la moindre erreur défensive. Dans un match où Rodez devrait procéder en transitions, son efficacité pourrait faire très mal à une défense stéphanoise sous pression.

Lucas Stassin (ASSE) : en l’absence de Zuriko Davitashvili, l’attaquant stéphanois aura un rôle central à jouer. Attendu comme le leader offensif des Verts, il devra peser sur la défense adverse, se montrer décisif dans les moments clés et assumer ses responsabilités dans un contexte où chaque occasion comptera.

Les tendances de cotes : avantage ASSE

Issue Cote Probabilité implicite Victoire Rodez 2,95 ≈ 34 % Match nul 3,50 ≈ 28–29 % Victoire ASSE 2,05 ≈ 48–49 %

Avantage léger à l’AS Saint-Étienne sur le papier, mais des cotes assez équilibrées qui confirment un match ouvert.

Nos pronostics pour Rodez – ASSE

Victoire de l’ASSE, remboursé si match nul : Avec plus de qualité individuelle et l’obligation de réagir après la lourde défaite contre Troyes, l’ASSE semble mieux armée pour aller chercher un résultat. Le pari “remboursé si nul” permet de se couvrir face à la solidité de Rodez à domicile.

Les deux équipes marquent : Rodez est performant offensivement chez lui et peut profiter des espaces laissés par une équipe stéphanoise contrainte d’attaquer. De son côté, l’ASSE a les armes pour trouver la faille, même à l’extérieur.

Plus de 2,5 buts : Le contexte du match (enjeu, obligation de résultat pour l’ASSE, transitions côté Rodez) peut ouvrir la rencontre, surtout si un but intervient rapidement.

Score possible

2-1 pour l’ASSE : Dans un match rythmé et engagé, Rodez pourrait poser de réels problèmes, notamment en contre. Mais la nécessité de gagner et la supériorité offensive des Verts pourraient faire la différence en seconde période, avec un scénario où l’ASSE finit par prendre le dessus malgré une opposition accrocheuse.