À LA UNE DU 30 AVR 2026
[23:00]FC Nantes : un membre du staff d’Halilhodžić balance sur les rumeurs et annonce son départ !
[22:30]RC Lens Mercato : après Saint-Maximin, Sage lance les hostilités pour un transfert prioritaire
[22:00]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé le successeur idéal de Larsonneur, mais…
[21:40]OM : énorme rebondissement dans le dossier Lorenzi !
[21:20]Stade Rennais : gros coup dur pour Lepaul, il reçoit le plus beau des réconforts
[21:04]FC Nantes : les Kita ont une alternative à Pantaloni, l’ombre de Kombouaré plane encore !
[20:40]ASSE : une annonce très étonnante tombe pour Larsonneur, les supporters explosent de rire
[20:20]RC Lens : un énorme scandale fait hurler les supporters lensois
[20:00]ASSE : Montanier épinglé, deux changements forts en vue à Rodez ?
[19:40]Stade Rennais : double coup dur pour Haise avant le choc face à l’OL
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : énorme rebondissement dans le dossier Lorenzi !

Par William Tertrin - 30 Avr 2026, 21:40
💬 Commenter

Le dossier Grégory Lorenzi s’impose comme l’un des feuilletons chauds de la fin de saison. Et si la tendance actuelle semble pencher vers l’OGC Nice, l’OM n’a pas dit son dernier mot.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lorenzi circule avec insistance du côté de l’OM pour occuper le poste de directeur sportif, dans un contexte de réorganisation interne après le départ de Mehdi Benatia. Récemment, le nom de Cristiano Giuntoli avait été évoqué comme le dossier le plus chaud.

Le profil du dirigeant du Stade Brestois 29 plaît en interne : capacité à structurer un projet, flair sur le marché et réussite dans un club aux moyens limités.

Mais concrètement, rien n’a jamais été finalisé. Les discussions sont restées au stade exploratoire, comme confirmé ces derniers jours.

Nice en pole… sous conditions

C’est là que le dossier bascule. Selon plusieurs sources, Lorenzi se rapproche fortement de Nice, même si aucun accord n’est encore conclu comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter.

Autrement dit, Nice tient la corde… mais le dossier n’est pas totalement verrouillé.

L’OM toujours dans la course, une “finale” annoncée

C’est précisément ce que sous-entendent les dernières indiscrétions : une véritable finale entre Nice et l’OM.

Le dirigeant brestois aurait rencontré les deux camps, avec une implication marseillaise bien réelle. L’OM reste actif en coulisses et continue de pousser son projet. Le dénouement est attendu fin de semaine prochaine, toujours selon Toubache-Ter.

Verdict imminent

À l’heure actuelle, la tendance penche vers Nice, mais l’OM n’est clairement pas décroché. Le dossier Lorenzi se joue désormais dans un sprint final… où chaque détail peut faire basculer la décision.

Pour l’OM, l’enjeu dépasse un simple recrutement : c’est toute la stratégie sportive des prochaines années qui se joue.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot