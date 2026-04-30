OM : énorme rebondissement dans le dossier Lorenzi !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le dossier Grégory Lorenzi s’impose comme l’un des feuilletons chauds de la fin de saison. Et si la tendance actuelle semble pencher vers l’OGC Nice, l’OM n’a pas dit son dernier mot.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lorenzi circule avec insistance du côté de l’OM pour occuper le poste de directeur sportif, dans un contexte de réorganisation interne après le départ de Mehdi Benatia. Récemment, le nom de Cristiano Giuntoli avait été évoqué comme le dossier le plus chaud.

Le profil du dirigeant du Stade Brestois 29 plaît en interne : capacité à structurer un projet, flair sur le marché et réussite dans un club aux moyens limités.

Mais concrètement, rien n’a jamais été finalisé. Les discussions sont restées au stade exploratoire, comme confirmé ces derniers jours.

Nice en pole… sous conditions

C’est là que le dossier bascule. Selon plusieurs sources, Lorenzi se rapproche fortement de Nice, même si aucun accord n’est encore conclu comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter.

Autrement dit, Nice tient la corde… mais le dossier n’est pas totalement verrouillé.

L’OM toujours dans la course, une “finale” annoncée

C’est précisément ce que sous-entendent les dernières indiscrétions : une véritable finale entre Nice et l’OM.

Le dirigeant brestois aurait rencontré les deux camps, avec une implication marseillaise bien réelle. L’OM reste actif en coulisses et continue de pousser son projet. Le dénouement est attendu fin de semaine prochaine, toujours selon Toubache-Ter.

Verdict imminent

À l’heure actuelle, la tendance penche vers Nice, mais l’OM n’est clairement pas décroché. Le dossier Lorenzi se joue désormais dans un sprint final… où chaque détail peut faire basculer la décision.

Pour l’OM, l’enjeu dépasse un simple recrutement : c’est toute la stratégie sportive des prochaines années qui se joue.